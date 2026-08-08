Por seguridad, Policía Municipal mantiene sin agentes a 5 sindicaturas de Culiacán

Cinco de las 16 sindicaturas de Culiacán permanecen sin personal de la Policía Municipal Preventiva, entre ellas Culiacancito, debido a las condiciones de seguridad, informó Jonathan Macedo Ramírez.

El director de la corporación señaló que actualmente hay agentes municipales desplegados en 11 sindicaturas.

“En Culiacancito no tenemos y en otras tres tampoco tenemos, pero en 11 sindicaturas sí tenemos personal”, reiteró.

Macedo Ramírez explicó que inicialmente la falta de presencia municipal en Culiacancito obedeció a las condiciones de seguridad, mientras que actualmente la corporación analiza la situación para determinar si es posible volver a desplegar agentes.

“Fue en un primer momento por las cuestiones de seguridad, ya después estamos... ya valorando, operativamente, para activar las demás sindicaturas”.

Agregó que el despliegue dependerá de una valoración operativa de las condiciones que prevalecen en esas comunidades.

“Estamos en cuestiones de valorar operativamente cómo está la situación ya para poder desplegar personal”, dijo.

El director de la Policía Municipal no precisó desde cuándo Culiacancito y las otras sindicaturas se encuentran sin elementos de la corporación, ni detalló cuáles son las cinco comunidades que actualmente no cuentan con presencia de policías municipales.

De acuerdo con testimonios recabados en Tepuche e Imala, la Policía Municipal dejó de tener presencia en esas sindicaturas desde hace tiempo, aunque las comandancias permanecen instaladas.

En esas zonas, sectores que han sido considerados zonas de conflicto durante la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa, desde septiembre de 2024, así como en Culiacancito, se ha observado la presencia de elementos del Ejército Mexicano y de otras fuerzas federales.