$!Por Sinaloa, llevan a cabo #DebateCiudadano entre aspirantes a Gobernador

Sinaloa requiere un cambio, es el tiempo de la mujer: González Burboa

Sinaloa requiere un cambio, es el tiempo de la mujer, dijo la candidata del Partido del Trabajo a la Gubernatura de la entidad, Gloria González Burboa.

En su último mensaje al participar en el debate virtual realizado esta tarde-noche por la Confederación Patronal de la República Mexicana, invitó a los ciudadanos a votar el próximo 6 de junio por el PT.

“Sinaloa requiere un cambio, es el tiempo de la mujer”, dijo González Burboa, ex Diputada .

Dijo ser originaria de una comunidad de Choix y es licenciada en Trabajo Social y en Derecho, además cuenta con una maestría en Políticas Públicas.

20:10

Como mujer he trabajado el triple para estar aquí: Millán

La candidata a la Gubernatura de Sinaloa por el partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, participó en el debate entre aspirantes a gobernar el estado organizado por Coparmex, en donde abordó sus principales propuestas.

La candidata exhortó a la ciudadanía a participar en los procesos democráticos haciendo valer su voto el 6 de junio.

“Como mujer he tenido que trabajar el doble, o incluso el triple, para estar aquí. No tengo una queja, sino un compromiso”, dijo.

“Quiero que votes por quien mejor te convenza, pero que votes”.

20:05

20:00

Mendoza pide confiar en el PES

Ricardo Arnulfo Mendoza, candidato del Partido Encuentro Solidario, llamó a los ciudadanos sinaloenses confiar en su partido para que gobierne Sinaloa.

“Sinaloa será el único estado del país donde el Gobernador y su gabinete atiendan en la planta baja del Palacio de Gobierno y los fines de semana en los municipios”, dijo.

Señaló que el PES abrió las puertas a los luchadores sociales de Sinaloa, como él.

Todos los sinaloenses tendrán garantizada la salud, la educación, becas, calzado, uniformes y transporte, señaló.

Se comprometió a basificar a todos los trabajadores del Estado y que los comerciantes tendrán créditos sin garantías en 24 horas y habrá salario por desempleo.

19:55

Se posiciona Saucedo por la despenalización del aborto

El candidato a la Gubernatura de Sinaloa, Tomás Saucedo Carreño, se posicionó a favor de despenalizar el aborto en el estado durante el debate organizado por Coparmex.

El abanderado del Partido Verde Ecologista de México es el primer aspirante a Gobernador que externa su opinión a favor de legalizar la interrupción del embarazo.

“Estamos seguros que se tiene que trabajar por la despenalización del aborto”, dijo Saucedo Carreño en su intervención final.

Agregó el desglose de propuestas que, de verse favorecido en las próximas elecciones, conformarán su agenda como titular del Ejecutivo estatal.

“No se te olvide que hicimos la propuestas para crear rutas seguras de transporte público, espacios para mujeres con hijos que han sido víctimas de violencia familiar, vales de despensa para aquellos que perdieron trabajo por motivo de la pandemia”, dijo.

19:50

Guardia Nacional sin resultados en Sinaloa y México: Torres

El candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, opinó que la estrategia del gobierno federal, de que la Guardia Nacional se encargue de la seguridad pública, no ha dado resultados ni en el estado ni en el país.

Torres Félix dijo que en su administración, él no continuaría con dicha estrategia más bien fortalecería a la policía estatal y atacaría las causas de la inseguridad e invertiría en el deporte y la cultura.

“Fue un error, la Guardia Nacional no ha dado resultado, ha sido un fracaso, porque vemos que la violencia va en aumento en México y en Sinaloa; mi estrategia es fortalecer a las policías, ir a las causas, generar espacios deportivos, generar bibliotecas, generar convivencia social, generar programas de valores”, expresó Torres Félix.

“Obviamente que tiene que haber una coordinación, entre el gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, pero yo lo que veo es que la Guardia Nacional no está dando resultado en México y ahí están los datos”.

Durante la serie de preguntas con representantes de los medios de comunicación, a Torres Félix lo cuestionó Adrián López Ortiz, director general del periódico Noroeste, indagó sobre si su campaña está libre de los apoyos de la narcopolítica.

“Totalmente libre, el compromiso nuestro es con la gente, somos un proyecto ciudadano, sin compromiso con nadie, solamente con la gente”, expresó.

“Traemos una campaña muy austera, prácticamente el Movimiento Ciudadana en Sinaloa no tiene prerrogativas, pero la gente se va sumando”.

También descartó haber tenido altercados de violencia durante su recorrido por el estado.

Sobre su estrategia para atacar la inseguridad pública, explicó que habrá apoyos sociales con énfasis en el deporte y la cultura.

“Pues trabajar, como te digo, de la mano con la sociedad, haciendo equipo con la gente, yendo las causas, con programas sociales, con programas de apoyo para las familias, generando espacios, canchas deportivas, con mucho apoyo a la cultura”, dijo.

“Cuando fui alcalde, creamos escuelas de música, construimos más unidades deportivas que cualquier otro ayuntamiento, bajamos los indicadores, el homicidio, el robo de vehículo, robo de comercio, robo a casa habitación, construimos muchas obras en las colonias, apoyamos mucho a la policía y ahí están los datos, los datos son duros, son datos son fríos, chécale, pregúntale a la gente, cuántas canchas de futbol construimos en todo el municipio de Culiacán”.

Al final, también opinó que la Comisión Estatal de Víctimas debe tener más apoyo del Gobierno del Estado, porque sólo ha quedado en discurso de retórica y con muy poco presupuesto.

19:45

No habla de PIB, pero promete impulsar el emprendedurismo: González

A la pregunta realizada por Guillermo Gastélum Bon Bustamante, consejero de Coparmex, sobre cuál es la meta de Producto Interno Bruto para lograr en su gestión, la candidata del partido Redes Sociales Progresistas señaló que se apostará al emprendedurismo, pues de esta manera se impulsaría el desarrollo económico.

“Aquí lo que se va visto en lo que corresponde al desarrollo económico hay dos mil millones 400 mil pesos y aquí una de las propuestas más importantes es poder generar el desarrollo económico en base a generar empleos con microempresas; con 500 empresas que podamos emprender podemos generar mayor desarrollo económico porque tenemos que apostarle al emprendedurismo y en la medida que ellos tengan sus negocios van a generar mayores empleos y eso nos va generar un efecto multiplicador”, expresó.

El consejero Gastélum Bon Bustamante le dijo que el último censo del INEGI indica que Sinaloa participa con un 2 por ciento de PIB por el tamaño de su economía a nivel nacional, cuestionando nuevamente cuál es su meta, si sería aumentarla, a lo que la candidata insistió que con las empresas a crear se buscaría impulsar el crecimiento económico, pero no precisó el dato cuestionado.

En sus comentarios el candidato Mario Zamora Gastélum le dijo a la candidata de RSP que se solidariza con ella y que trabajará para liberar a la UAS y para que ésta sea la mejor oportunidad del país, lo cual respondió que es importante trabajar en unidad con la sociedad sinaloense y a su vez agradeció el apoyo que le han brindado, lo que la ha impulsado a seguir trabajando.

19:40

Tomás Saucedo a favor de la transparencia, pero no ha publicado su declaración 3 de 3

El abanderado por el Partido Verde Ecologista de México por la Gubernatura de Sinaloa, Tomas Saucedo Carreño, dijo estar a favor de la transparencia y el combate a la corrupción, sin embargo, no ha presentado su declaración 3 de 3.

Saucedo Carreño se excusó explicando que su equipo de campaña no es del tamaño del de sus contrincantes, por lo que no ha tenido oportunidad de concentrar esfuerzos en transparentar sus declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal.

“Yo soy de los pocos candidatos que no tienen un equipo grande. Mi vida es transparente”, dijo.

“Me parece que toda persona que quiere ser funcionario debe de presentar todas sus obligaciones y ser transparente”.

Agregó que existen perfiles políticos que han reunido una importante capacidad adquisitiva debido a sus cargos públicos, por lo que representa un importante ejercicio democratico publicar la declaración 3 de 3.

“Sabemos que hay multimillonarios que en toda su vida lo que han hecho es vivir de la política”, dijo.

19:35

Austeridad en mi gabinete, no para el sector productivo: Millán

La aspirante a gobernar Sinaloa por el partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, sostuvo que la austeridad en su gobierno se verá en su gabinete, y no en el sector productivo, en caso de verse beneficiada en los próximos comicios.

A pregunta expresa, realizada por el periodista Victor Rochin Gastélum durante el debate de Coparmex, la candidata a la Gubernatura prometió proyectar los recursos estatales para el sector primario del estado.

La obtención de dichos recursos no tendrá que caer en enfrentamientos con el Legislativo y el Ejecutivo federal, dijo la ex diputada.

“No hay que enfrentarse, hay que tener capacidad de diálogo. El Congreso del Estado y Federal ya los conozco y creo que sé como manejar una gestión apropiada. No hay que pelearse con nadie, no soy de pleitos, soy de soluciones y propuestas”, señaló.

En el tema de pesca, la atención a los campos pesqueros de Sinaloa será integral, para garantizar el desarrollo social de las comunidades.

“Es importante fortalecer el recurso que el estado tiene. Es importante ver el tema de la pesca desde un punto de vista integral”, dijo.

19:30

Mendoza insiste en Secretaría Anticorrupción

La pregunta de Anabel Ibáñez Álvarez fue la aplicación de los recursos para las obras públicas del Plan Estatal de Desarrollo, pero la respuesta fue la creación de la Secretaría Anticorrupción y el Consejo Ciudadano de Gobierno, que en un bloque anterior ya había propuesto Ricardo Arnulfo Mendoza, candidato del PES a la Gubernatura.

Señaló que a pesar de que a Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa, se le autotizaron 100 millones de pesos para tres años, se gastó mil 200 millones de pesos, es un desvío de recursos que de manera impune hace el Gobierno del Estado.

En cambio, dijo, abandonó a los policías por invertir en el tema de militarizar al estado de Sinaloa, a los policías nunca les han construido una vivienda, y a los militares les construyó un conjunto habitacional de mil millones de pesos en el Sauz.

No funciona la ASE, los Órganos Internos de Control, por lo que se debe hacer a un lado aquello que no ha cumplido.

Dijo que desaparecerá la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, de lo contrario sería una mentira, una pérdida de tiempo.

Si se investiga a ex gobernadores, ex alcaldes, ex rectores de la UAS, recalcó, así habrá un Sinaloa sin corrupción.

Señaló que están buscando los mejores hombres y mujeres para su gabinete y está sonando Tere Guerra Ochoa.

19:30

