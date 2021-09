Por sismo, PC Culiacán detectó derrumbe en casona abandonada en centro; revisan puentes y edificios viejos

El sismo de 5.6 grados que se registró en la zona centro sur de Sinaloa, provocó que en Culiacán se activaran los protocolos de prevención; hubo evacuaciones del nuevo edificio del Gobierno del Estado y se reportó una ruptura en una casona vieja en el centro de Culiacán, confirmó Protección Civil local.

Además, se revisaron otras fincas del centro histórico y los puentes, sin embargo no hubo otros incidentes, aseguró el director de Protección Civil municipal, Marco Antonio Martínez de Alba.

Aunque el epicentro del sismo se registró a unos kilómetros al suroeste de La Cruz, en el municipio de Elota, si sintió en buena parte del estado.

“Fue sentido casi hasta Nayarit, tuvo un alcance bastante amplio, según reportó el sismológico”, dijo Martínez de Alba.

“Aquí en Culiacán no se recibió ninguna alerta por el 911, no se recibieron llamadas de emergencia; sin embargo activamos el protocolo de revisión de estructuras de puentes vehiculares, así como revisión de la zona centro de edificios antiguos; únicamente fue una ruptura de un edifico abandonado, el cual se consiguió retirarlo para evitar incidentes”.

La casona, aclaró, se ubica en la zona de atrás del Palacio Municipal.

“También nos encargamos de que se hubiera evacuado el edificio Homex, porque sintieron el temblor y de veras da gusto que se esté aplicando la cultura de la prevención, ya que la gente respondió a los protocolos en caso del sismo, sin pánico, no corro, no grito y no empujo”, dijo.

En el caso de los puentes, aclaró que se revisaron que no hubiera deslizamientos, que no tuvieran movimiento, alguna separación o fractura. Al final cerraron la tarea sin mayor novedad.