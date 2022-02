Por subregistro de casos de Covid en Sinaloa, Diputada llama a empresas que hacen pruebas a informar resultados

Que las empresas privadas que realizan pruebas de Covid-19 en Sinaloa enteren de manera oportuna los resultados a las autoridades de salud, para disminuir el subregistro que se tiene de casos y que la ciudadanía tenga conocimiento del estado real de la pandemia, solicitó la Diputada Viviana Camacho Millán, presidenta del Congreso de Sinaloa.

“Es hacerle el exhorto no nada más a ese laboratorio, sino a todos los del estado a que suban a plataforma este tipo de listados, porque el objetivo y la responsabilidad que tenemos como instancias, aunque sean privadas, del sector salud es responsabilidad también y abonar a las autoridades sanitarias para que la pandemia se maneje de la mejor manera”, indicó.

El laboratorio que está realizando pruebas de Covid-19 en Sinaloa y que no son enteradas, teniendo un alto número de pacientes que resultan positivos deben informar, pero de igual manera se conoce que hay un subregistro incluso de personas que no se realizan las pruebas, pero se aíslan en sus casas para no contagiar al tener todos los síntomas.

“Siempre hay un subregistro, porque a veces en las familias tenemos un positivo y si alguien más presenta síntomas probablemente no se hace el examen porque lo más seguro es que ya sea Covid”, expuso la galena, por lo que se realicen o no pruebas, no se tendrá conocimiento de la cantidad de personas en esta situación, pero de quienes si se hagan pruebas de tiene que pasar esos datos.

Al existir un subregistro de contagios y personas activas, la legisladora señaló que la ciudadanía puede bajar más la guardia, por lo que reiteró la invitación de subir a la plataforma la información con la que se cuente para que la sociedad esté realmente informada.

En cuanto a la realización del carnaval, cuya decisión se ha pospuesto y se ha mencionado la posibilidad de que así suceda también con el evento por el número de casos Covid que sigue habiendo en la entidad, respaldó que la decisión se tome cuando sea conveniente, asegurando que es por el bien de la ciudadanía.

“Como Comisión de Salud siempre hemos estado muy al pendiente y sobretodo con el propósito, en este momento de pandemia, que es salvaguardar la salud de las familias sinaloenses, en ese tenor, como dicen por ahí: zapatero a tus zapatos, nosotros apoyamos las decisiones que las autoridades sanitarias en este sentido den”, declaró.

Camacho Millán dijo que el principal objetivo como Poder Legislativo es hacer sinergia con el Gobierno del Estado para salvaguardar la salud de las familias sinaloenses, por lo que no pidió se apresure a tomar la decisión final al respecto.

“En ese caso el actuar del virus es muy caprichoso y eso ya es de todos conocido, en ese sentido es buscar a lo mejor las mejores condiciones en el momento de la pandemia para que se pueda realizar este tipo de eventos”, argumentó.

Gestiones

Ante el desabasto de medicamentos que se expuso durante la semana y la necesidad de más plazas para personal de salud en Sinaloa, manifestó apoyo para las gestiones que las autoridades estatales realizan con el Gobierno federal para mejorar las condiciones para trabajadoras y trabajadores, así como derechohabientes, en un sistema de salud que se busca renovar.

“Todo nuestro apoyo para el Gobierno del Estado que está buscando mejorar el sistema de salud que tenemos, esta pandemia nos ha dejado al descubierto que tenemos un sistema de salud deteriorado y en ese sentido es apoyar todas las gestiones que se hacen en beneficio de las familias sinaloenses”

En el caso de las plazas, abundó, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que en su Gobierno se iba a apoyar a los 3 mil 200 trabajadores de salud, por lo que espera que se regrese con buenas noticias después del viaje de gestiones y se haga justicia laboral a las personas que trabajan en ese sector.