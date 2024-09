Las manifestaciones en Culiacán han persistido por tres días consecutivos, tras movilizarse la tarde del miércoles 4 de septiembre en una marcha que reunió al menos a 4 mil personas, además de otra realizada este 5 de septiembre en el crucero frente a Catedral.

Anterior a eso han realizado diversas marchas tanto en Culiacán como en Mazatlán, así como el paro de labores y la manifestación permanente a las afueras del Poder Judicial de la Federación.

“La lucha es en contra de la mal llamada Reforma Judicial, por qué mal llamada porque no ataca los problemas de fondo que tiene ahorita el sistema de justicia, no está atacando los defectos, los errores que cometen los policías, los ministerios públicos y en el que el sistema de justicia tiene errores, pero con la reforma, mal reforma llamada, lo que se está planteando no lo soluciona no lo toca”, señaló Víctor Manuel Soto, Secretario de Tribunal, quien dice tener casi 29 años de antigüedad en su cargo.