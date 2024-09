Culiacán | Proceso

Por tercera vez en un mes, vinculan a Madueña y ex comité de adquisiciones por no licitar más 26 millones en 2021 y 2022

La Fiscalía señaló al ex comité de no licitar la adquisición de materiales de plomería, electricidad y construcción entre 2021 y 2022; anteriormente se vinculó a proceso por no licitar más de 100 millones de pesos en equipo de cómputo en los mismos años y otra más por no licitar más de 7 millones en servicios de mecánica general en 2021