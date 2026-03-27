$!Por un medio ambiente sano, SEBIDES impulsa limpieza de playas en Bellavista, Guasave

Guasave, Sinaloa, 27 de marzo de 2026.- Con el impulso del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y bajo la coordinación del secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) llevó a cabo una jornada de limpieza en playa Bellavista, en el municipio de Guasave, como parte de las acciones previas al periodo vacacional de Semana Santa.

La actividad fue coordinada a través de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, con la participación del subsecretario, el Arq. Francisco Javier Barrón Aguayo, así como del Instituto Sinaloense de la Juventud (ISJU), logrando reunir a alrededor de 150 personas comprometidas con el cuidado del medio ambiente. Estas actividades tienen como objetivo mantener las playas limpias, seguras y en óptimas condiciones para que las familias puedan disfrutarlas durante las vacaciones, preparando este importante destino turístico para recibir a las y los visitantes, al tiempo que se fomenta la conciencia ciudadana sobre la importancia de no tirar basura y cuidar nuestros espacios naturales.