$!Por un medio ambiente sano, SEBIDES impulsa limpieza de playas en Bellavista, Guasave

Guasave, Sinaloa, 27 de marzo de 2026.- Con el impulso del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y bajo la coordinación del secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) llevó a cabo una jornada de limpieza en playa Bellavista, en el municipio de Guasave, como parte de las acciones previas al periodo vacacional de Semana Santa.
La actividad fue coordinada a través de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, con la participación del subsecretario, el Arq. Francisco Javier Barrón Aguayo, así como del Instituto Sinaloense de la Juventud (ISJU), logrando reunir a alrededor de 150 personas comprometidas con el cuidado del medio ambiente.
Estas actividades tienen como objetivo mantener las playas limpias, seguras y en óptimas condiciones para que las familias puedan disfrutarlas durante las vacaciones, preparando este importante destino turístico para recibir a las y los visitantes, al tiempo que se fomenta la conciencia ciudadana sobre la importancia de no tirar basura y cuidar nuestros espacios naturales.
Desde SEBIDES se impulsa este tipo de acciones como parte del compromiso institucional con la protección del entorno natural, promoviendo la participación ciudadana en actividades que generan un impacto positivo en el medio ambiente.
La limpieza de playas contribuye directamente a la protección de la vida marina, al retirar plásticos y desechos peligrosos, reducir la contaminación del agua y preservar los ecosistemas costeros. Asimismo, mejora la salud pública al ofrecer espacios recreativos más seguros para las familias.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Sinaloa refrenda su compromiso de fortalecer espacios limpios, seguros y dignos, además de promover una cultura de corresponsabilidad en el cuidado de los recursos naturales y mejorar la imagen de los destinos turísticos del estado.