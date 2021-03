Por un voto, rechaza Congreso eliminar veto de bolsillo del Ejecutivo

América Armenta

Con 26 votos a favor, al no alcanzar la mayoría calificada del Pleno, el Congreso del Estado de Sinaloa rechazó reformar el Artículo 46 constitucional para eliminar el llamado veto de bolsillo del Ejecutivo.

Se conoce como veto de bolsillo del Ejecutivo cuando el titular del poder, en este caso el Gobernador, no está de acuerdo con una Ley y decide no publicarla, anteriormente en Sinaloa ocurrió que Quirino Ordaz Coppel venciera el plazo de promulgación para que leyes como la de Obras Públicas, Ley de Protección Ambiental o la Ley de Desplazamiento Forzado no se publicara y no entrara en vigor, excediendo el tiempo natural para hacer observaciones o para publicarla.

Un total de 14 diputadas y diputados votaron en contra de este dictamen que proponía reformar el Artículo 46 constitucional en materia de proceso legislativo en sus etapas de discusión, votación, promulgación y publicación en los proyectos de Ley o Decretos aprobados.

El dictamen rechazado estipulaba que, de no respetar los plazos en la Ley, es decir dentro de los treinta días naturales siguientes contados desde la fecha en que lo reciba, se considere promulgado el proyecto de ley o decreto correspondiente, mediante una facultad que se otorga al Congreso para que ordene su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa y de esa forma concluir el proceso legislativo.

Vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y la Presidencia del Congreso ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, sin que se requiera refrendo.

El dictamen de la Comisión que fue rechazado por el Pleno también proponía que el Ejecutivo no podría hacer observaciones a las resoluciones del Congreso a las emitidas en ejercicio de la facultad de Revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas, sobre el Informe General Ejecutivo del Resultado.

Así como los Informes Individuales del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, y el Informe que rinda la Auditoría Superior del Estado sobre la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales, asignados a los organismos descentralizados o de participación estatal o municipal.

Previo a la votación, a favor del dictamen hablaron Cecilia Covarrubias González, Horacio Lora Oliva, diputada y diputado de Morena, así como por el panista Jorge Iván Villalobos Seáñez y Édgar Augusto González Zatarain, legislador sin partido.

En contra del dictamen hablaron las diputadas Cecilia Moreno Romero y Gloria Himelda Félix Niebla, del PRI.