Por violencia, policías deben resguardar a Bomberos de Culiacán en atención de incendios

Al presumir que un incendio podría estar relacionado con hechos de violencia, Bomberos de Culiacán deben ser escoltados por elementos de seguridad, lo que ha retardado el tiempo de respuesta, indicó el comandante Efraín Araujo Zazueta.

“Por que cuando son eventos ya resguardados o que la autoridad cree que sí es un evento de violencia, tenemos que esperar a que venga la autoridad y nos escolten hasta el lugar del incendio, ida y vuelta, entonces, eso hace que los tiempos de atención se prolonguen, que es el principal enemigo que tenemos”.

Explicó que fue a partir de diversos hechos violentos que ocurrieron en la ciudad, que tuvieron que implementar estos protocolos de seguridad, los cuales, dijo que los hacen sentir más tranquilos.

Además que el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Sergio Antonio Leyva López lo ha estado apoyando en todo momento.

No obstante, informó que en al menos tres ocasiones, unidades de transporte del Cuerpo de Bomberos han resultado afectadas por ‘ponchallantas’, artefactos de fierro utilizados por el crimen organizado para dañar vehículos de seguridad pública o de facciones contrarias.

A mediados de diciembre de 2024 también sufrió daños colaterales la Estación 5 de Bomberos de Culiacán, ubicada en el sector de La Conquista, con balas que alcanzaron una pipa de agua de 10 mil litros e impactos que quedaron en el inmueble.

A pesar de ello, aseguró que en ningún momento han sido amenazados por civiles armados al acudir a un siniestro.

“Ningún elemento, ni por teléfono, ni presencial ha sido amenazado por nadie, no nos han mostrado armas, no se nos han atravesado en las vialidades, no nos han ofendido con palabras, absolutamente nada”.

“El evento más fuerte que se puede decir que se presentó fue un hecho en el sector de la Isla Musala, en donde sí hubo detonaciones, pero fueron al aire, no fue ni para las unidades de bomberos, ni para los muchachos; a ellos no los amenazaron, no los corrieron, pero ‘a buen entendedor, pocas palabras’, detonan el arma de fuego y los muchachos desconectan todo el equipo de mangueras y se vienen a las estaciones”.