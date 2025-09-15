Por violencia Sabuesos Guerreras han paralizado búsqueda de desaparecidos en Culiacán

Debido a la crisis de inseguridad, el colectivo Sabuesos Guerreras lleva seis meses sin realizar búsquedas, pese a contar con denuncias de posibles personas enterradas en distintos puntos de la región, señaló su lideresa, María Isabel Cruz Bernal.

El colectivo de búsqueda de personas desparecidas señaló que las autoridades ofrecen acompañamiento, pero este es limitado y no garantiza la seguridad.

“Nos acompañan a medias, o sea, va una patrulla y va una persona, dos personas. Entonces, yo creo que sí es bastante, como unos seis meses para acá”, afirmó.

“Nosotros no hemos hecho [búsquedas] por seguridad”.

El colectivo indicó que tiene al menos 35 puntos donde podrían encontrarse cuerpos enterrados, pero la presencia de grupos delictivos en esas zonas les impide realizar las búsquedas.

“Tenemos unos 35 puntos donde pudiera haber gente enterrada pero no podemos ir porque son puntos donde la delincuencia opera y donde nosotros nos pondríamos en riesgo”, apuntó.

Cruz Bernal indicó que pidió al Gobernador Rubén Rocha Moya que la comisionada de búsqueda se integre a la mesa de seguridad, a fin de gestionar y garantizar la protección de los colectivos durante las labores de localización de desaparecidos.