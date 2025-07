Por violencia, suben de precio seguros para carros en Sinaloa: Condusef

CULIACÁN._ Las pólizas de los seguros para vehículos han aumentado su precio, a partir de una crisis violenta que padece Sinaloa desde hace casi 10 meses, admitió la titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Sinaloa, Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa.

Desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2025, Sinaloa ha sido sede del robo de 5 mil 824 vehículos, según cifras de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y registros periodísticos.

Al respecto, la funcionaria detalló que en ese periodo, la Condusef sólo recibió 10 quejas en Culiacán por usuarios que mencionaron que el seguro no les quiso pagar luego de ser víctimas de este delito.

“Pero esas quejas que hemos recibido son de que: ‘ya presenté la declaración ante la aseguradora y no me ha contestado’, una vez que llega con nosotros esa queja la aseguradora les dice ‘tienes qué documentar’, los usuarios están documentando, pero ya no regresan”.

“Queremos pensar que les están pagando, pero sólo tenemos 10, a partir de que empezó lo que es la ola de violencia, de septiembre del año pasado a la fecha, 10”.

En ese sentido, comentó que incluso ella ha sido testigo de los incrementos en los precios de los seguros, ya que el incremento del precio del seguro de su vehículo tuvo un incremento de 2024 a 2025 de casi 5 mil pesos.

Por otra parte, aseguró que no cuenta con quejas por propietarios de vehículos a los que las aseguradoras les hayan reducido su cobertura.

“En caso de que vayan a asegurar su carro, lo que es recomendable es checar todos los datos: nombre, serie, número de placas, por si tuviesen una situación, para que no les vaya a botar después”.

A pregunta expresa sobre si son menos las personas que renuevan sus seguros para el vehículo por el encarecimiento, mencionó que ese tema lo conocen las aseguradoras.