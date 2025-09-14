Por violencia suspenden el Grito en Culiacancito, Aguaruto y Costa Rica, sindicaturas de Culiacán

CULIACÁN._ Las sindicaturas de Culiacancito, Aguaruto y Costa Rica, pertenecientes al municipio de Culiacán, anunciaron que, por segundo año consecutivo, no realizarán el tradicional Grito de Independencia debido a la falta de condiciones de seguridad en sus comunidades.

Los síndicos dieron a conocer la decisión a través de comunicados en redes sociales.

El síndico de Culiacancito, Cristian Pérez Román, informó que la cancelación busca proteger a los habitantes de la sindicatura y sus comisarías.

“Los invitamos a continuar en unidad y en oraciones por la paz y la seguridad de todos”, pidió a través de redes.

En Aguaruto, el síndico José García Oceguera también confirmó la suspensión de los festejos patrios. En su lugar, detalló, realizarán un acto cívico el lunes 15 de septiembre a las 08:00 horas, con izamiento de bandera en las oficinas de la sindicatura.

“Que viva México, que viva la Libertad y que viva la vida de todos y todas las que nos faltan”, compartió.

Por su parte, la sindicatura de Costa Rica difundió un comunicado oficial en el que explicó que, tras un análisis, tomó la decisión de cancelar el evento por segundo año consecutivo. Subrayó que lo más importante es el bienestar de la población.

“Esta decisión se toma con la convicción de que los más importante son ustedes”, destacó.



Violencia golpea zonas rurales de Culiacán

La decisión se da en un contexto de violencia que desde hace más de un año golpea a Sinaloa, principalmente a Culiacán, por una pugna interna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

El pasado jueves 11 de septiembre, en Culiacancito, fue localizada una mujer sin vida junto al arco de bienvenida de la comunidad, con múltiples casquillos a su alrededor. Ese mismo día, durante la madrugada, se registraron dos ráfagas de disparos entre las 01:17 y 01:18 horas.

En Aguaruto, el síndico José García Oceguera fue privado de la libertad el domingo 31 de agosto, cuando se encontraba en un puesto de cocos, y reapareció con vida cinco días después.

Mientras tanto, Costa Rica ha sido escenario de diversos hechos violentos, entre ellos homicidios, ataques a negocios y cuerpos abandonados en la carretera que conecta a la comunidad.

La violencia no ha sido exclusiva de estas sindicaturas. También se han registrado hechos violentos en la sindicatura de Tepuche, al norte de la ciudad; en comisaría de la sindicatura de Imala; en comunidades de la sindicatura de Emiliano Zapata y Tacuichamona.

Pese a ello, no hay comunicados oficiales por parte de estas sindicaturas sobre si llevarán o no a cabo sus festejos patrios.