Posible juicio político contra ‘El Químico’ se sabría en cuatro meses, dice Diputado

CULIACÁN._ Después de que se diera la ratificación de una de las solicitudes en el Congreso del Estado, para juicio político en contra de Luis Guillermo Benítez Torres, el diputado Feliciano Castro Meléndrez señaló que de tomar el mismo rumbo que el caso Jesús Estrada Ferreiro, un posible juicio se estaría realizando en cuatro meses aproximadamente.

“De acuerdo a lo de Culiacán, que por cierto es el primer caso que registra la historia de Sinaloa, más o menos nos llevó como cuatro meses, pero esto reitero es una situación hipotética, ahorita lo que tenemos es que el documento está ratificado legalmente y habrá de correr el proceso que ahorita les comenté”, señaló.

“Recordarán ustedes el caso de Culiacán, que llevó no menos de cuatro meses, todo depende de la dinámica en la que se da el proceso, yo no quisiera opinar de situaciones hipotéticas, por ejemplo en el caso de Culiacán, el propio ex Presidente pedía que se ampliaran los tiempos, entonces es un poco impreciso cuánto pueda, ya depende de cómo se dé el proceso”, dijo.

Castro Meléndrez señaló que de las dos solicitudes, la primera fue ratificada fuera de los tiempos legales, es decir, tenían tres días, se vencía el 27 de octubre a las 11:59 de la mañana y fue ratificada ya dos o tres horas después, por lo tanto esta primera solicitud ya no tiene validez legal y hasta ahí llega.

El Diputado explicó que la otra solicitud sí fue ratificada legalmente en el plazo correspondiente dentro del período de tres días.

“Ratificada esta, la Secretaria General del Congreso la revisa, la turna a la presidencia directiva, ésta a su vez hace lo correspondiente y si juzga pertinente la turna a la Comisión de Puntos Constitucionales esta hace los estudios, las valoraciones y emite un dictamen si procede o no, el proceso de juicio político, lo turna al pleno y será este quien emita la última instrucción, si da lugar a un proceso de instrucción, si esto es así lo turna a la comisión instructora para que este inicie todo el proceso”, explicó.

El proceso de instrucción, detalló, es el desahogo de pruebas, audiencias, etcétera y la integración de todo el expediente con la investigación que corresponda, para sí emitir un dictamen que regresa al pleno y es ahí donde se toma la decisión.

En cuanto al fuero que pudiera tener el ex Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, el diputado dijo que aunque tiene el fuero por ser Secretario, existen dos vías para que se le retire, una desde el poder Legislativo y otra desde el Ejecutivo al ser removido por el Gobernador.