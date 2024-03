El encuentro que de acuerdo con la Universidad Autónoma de Sinaloa, sostendrán sus autoridades con el Gobierno federal y estatal, es positivo para exponer lo que realmente sucede al interior de la casa de estudios, opinó el Diputado local Sergio Mario Arredondo Salas.

Dicha mesa de diálogo fue anunciada por Robespierre Lizárraga Otero, encargado del Despacho de Rectoría de la UAS, quien dijo que estarían en CDMX para hablar con la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y representantes del Gobierno de Sinaloa.

“Es muy positivo que el tema de la UAS se exponga en todos los espacios posibles, pero además es fundamental para los universitarios que se exponga con objetividad que ha sucedido en la UAS”, dijo Arredondo Salas.

“Que se conozca a fondo lo que sucede en la UAS, eso es fundamental para los universitarios. Yo creo es muy positivo el tema de la UAS se exponga en todos los espacios posibles”, expresó.

Agregó que esta reunión debe servir para hacer un diagnóstico sobre la vida interna de la UAS y proponer aspectos a mejorar, siempre en favor de la comunidad universitaria.

“No solamente lo que refiere al servicio que presta la sociedad, sino del espacio de libertades que debe representar la institución para todos, maestros, trabajadores y por supuesto los jóvenes”, mencionó.

No obstante, indicó que en la mesa de diálogo no debería tratarse los procesos penales que afrontan ex autoridades de la UAS por presuntos actos de corrupción, ya que eso solo deben discutirlo ante los jueces.