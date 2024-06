CULIACÁN._ Sería un avance para el Poder Judicial la iniciativa de decreto impulsada por el Congreso de Sinaloa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, que busca inhibir el uso de tácticas dilatorias en los procesos, señaló el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados en Sinaloa, Ricardo Beltrán Verduzco.

Sin embargo, criticó el hecho de que esta idea surgió a partir de que autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa fueron procesadas por presuntos delitos de corrupción, pues eso demuestra que el Poder Legislativo local actúa contra quien considera sus adversarios políticos.

“Qué bueno que a través de esta iniciativa se pueda hacer realidad, para efecto de que no haya impunidad y que no haya mucha gente que se sustraiga de los procedimientos o que se justifique la no presencia de esa persona a través de distintas artimañas que se las gastan, para efecto de no comparecer ante las autoridades”, reconoció.

“Es algo positivo, bienvenida esa reforma, que sea para que la justicia realmente cumpla su objetivo, la justicia debe ser pronta y expedita, y no estamos viendo en México ni en Sinaloa una justicia pronta y expedita, estamos viendo una justicia lenta, con mucho torturismo y con mucho sesgo de impunidad”, expresó.

“Me extraña que ahora les interese, porque quieren hacerlo a través de sus adversarios políticos, cuando el ciudadano común tiene meses, y meses y meses esperando una respuesta de los tribunales, y los tribunales no dan respuesta a ello”, criticó.

Acusó el hecho de que el dilatamiento de los procesos judiciales no es algo nuevo dentro del actual sistema de justicia, pues aseguró que es una demanda de muchos años previos, pero es hasta que tienen estas confrontaciones que le prestan atención a las deficiencias del sistema.

“Qué bueno que “les cayó el veinte”, pero para favorecer a la ciudadanía, así que lo hagan con el ciudadano común. Si hacemos una revisión en todos los juzgados penales, es una impunidad tremenda, es un torturismo tremendo, y es una situación que está afectando al ciudadano común, pero ahora que porque la UAS, que porque los ex alcaldes, lo único que les interesa es eso, y no les interesa el ciudadano que está clamando por justicia”, aseveró.

Este 20 de junio, el Congreso del Estado inició el proceso legislativo para presentar una propuesta de decreto ante el Congreso de la Unión, la cual consiste en normar el uso de recursos contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales para poder diferir una audiencia.

La iniciativa, suscrita por 33 de los 40 legisladores, todos los de Morena, PT, Grupo Plural y dos sin partido, tiene como objetivo que las y los imputados en juicios no abusen del uso de justificantes médicos, cambios de abogados o inasistencias para forzar el diferimiento de las audiencias.

El Diputado sin partido, Sergio Mario Arredondo Salas, declaró que esta idea nació porque funcionarios y ex funcionarios de la UAS han forzado el diferimiento de procesos penales que iniciaron en julio de 2023, y en muchos casos ni siquieran les han podido formular la imputación.

Buen cambio, pero falta más

No obstante, el abogado Beltrán Verduzco indicó que, aunque inhibir las estrategias dilatorias es un progreso en el sistema judicial, hay otros aspectos a perfeccionar, como el trabajo del Ministerio Público, el cual calificó como muy ineficiente.

“Es cuestión de eficiencia y de organización, porque vemos una Fiscaló desarticulada totalmente, y sin mando, no hay mando, absolutamente nada, y puede haber ministerios públicos, pero tú vas a cualquier agencia del Ministerio Público y se la pasan más comiendo, charlando, que trabajando en la investigación”, cuestionó.

“Ministerios públicos que no son productivos, ministerios públicos que tratan a la gente con indolencia, y que no hacen su trabajo como debe de ser. Es una falta de organización, por supuesto”.