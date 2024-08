CULIACÁN._ Es positivo que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del fallecimiento de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ya que si lo manejaba la Fiscalía General del Estado, daba desconfianza, dijo Jesús Estrada Ferreiro.

El ex Alcalde de Culiacán reiteró su desconfianza en la versión de la Fiscalía General del Estado, acerca de un intento de robo de vehículo, aun cuando la autoridad compartió un video, el cual habría sido el ataque contra Cuén Ojeda.

“Qué bueno, porque hay más imparcialidad allá. Tiene que esclarecerlo, por el bien de todos”, respondió Jesús Estrada.

“Yo no puedo hablar si es bueno o malo el video, o no, pero en la Fiscalía yo no confío, en la de aquí, yo no confío. Dice la Fiscalía que fue un robo, un intento de robo, pero yo no sé exactamente qué pudo haber pasado”.

Expresó que la situación en el estado, motivado por hechos como este, es preocupante.

Evitó pronunciarse acerca del posible vínculo trazado por las autoridades entre los hechos en que perdió la vida Melesio Cuén, con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada García, los cuales ocurrieron el mismo día.

“No, yo no conozco a esa gente. No tengo tratos con ellos”, contestó.