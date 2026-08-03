Posponen cierre del Bulevar Pedro Infante, en Culiacán, por obras de reparación en el Emisor Rubí

El cierre total del Bulevar Pedro Infante, en Culiacán, programado para iniciar el próximo 5 de agosto como parte de la construcción del nuevo puente vehicular, fue pospuesto debido a los trabajos de reparación que se realizan en el Emisor Rubí, informó la Secretaría de Obras Públicas.

La dependencia explicó que la circulación sobre el Pedro Infante permanecerá abierta hasta que quede completamente reparado el socavón registrado en el Eje Federalismo, vialidad que deberá mantenerse disponible como ruta alterna para los automovilistas.

Inicialmente, el Gobierno de Sinaloa había anunciado que el tramo comprendido entre el Puente Negro y el Congreso del Estado permanecería cerrado del 5 al 30 de agosto para realizar trabajos en la estructura del nuevo puente Pedro Infante.

Sin embargo, con la ampliación de las obras de reparación del Emisor Rubí y el cierre de la Avenida Federalismo, la Secretaría de Obras Públicas determinó aplazar la medida para evitar mayores afectaciones a la movilidad.

La dependencia indicó que el cierre del Bulevar Pedro Infante se llevará a cabo una vez que concluyan las labores en el Emisor Rubí y se restablezca la circulación en el Eje Federalismo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer una nueva fecha para el inicio de las restricciones viales, por lo que el tránsito sobre el bulevar Pedro Infante continuará operando de manera normal mientras avanzan los trabajos de reparación del colector sanitario.