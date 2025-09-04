Postergan tercer caso contra Vargas Landeros y Gabinete hasta octubre

Hasta el 3 de octubre a las 9:30 horas continuará el proceso penal contra del Alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y miembros de su Gabinete Municipal, señalados por delitos de corrupción.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción apenas en la audiencia de este jueves entregó al equipo legal de los ex funcionarios las copias de la carpeta de investigación, la cual se integra por 3 mil 331 hojas en las cuales incluyen facturas y demás pruebas, para acusarlos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

De ahí, el Juez Carlos Alberto Herrera determinó otorgar el plazo de 20 días hábiles para que las y los abogados puedan analizar las pruebas y preparar la defensa legal.

En el caso están señalados, además del Alcalde desaforado, el ex Secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro; la ex Síndica Procuradora, Cecilia Hernández Flores; las ex Regidoras, Judith Elena Luna Castro y Marysol Morales Valenzuela; así como Gerardo Iván Hervás Quindós, Héctor Adonaí Beltrán Moreno, Antonio Humberto Vega Arellano y Fausto Rubén Ibarra Celis, ex miembros del Comité de Adquisiciones del Municipio.

Esta acusación consiste en una presunta contratación ilegal de servicios de consultoría a una empresa con sede en León, Guanajuato, para gestionar el cobro del Impuesto Sobre la Renta en el Ayuntamiento de Ahome, en el año 2021.

Según la denuncia, presentada por el Alcalde sustituto de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, el contrato por el cual demandó representó un gasto de 33.7 millones de pesos al Ayuntamiento de Ahome.

La supuesta irregularidad sería que el acuerdo se hizo de manera directa con una empresa, y no siguiendo los procesos legales de licitación pública, a pesar de ser un monto que ameritaba este procedimiento.

Dicha contratación fue advertida por la Auditoría Superior del Estado, en su informe de auditoría a la cuenta pública del Municipio de Ahome del año 2021.

Para Vargas Landeros, este representa el tercer proceso penal por probable corrupción en el cual figura como imputado. Los otros dos corresponden a una presunta contratación ilegal de 126 patrullas a 171 millones de pesos, las cuales se gestionaron sin licitar; y otro por abuso de autoridad, al presuntamente negar sistemáticamente información sobre este contrato a la Fiscalía General del Estado, con lo que habría obstaculizado la procuración de justicia.

En cambio, los integrantes de su Gabinete únicamente encaran las acusaciones por el caso de las patrullas y ahora la supuesta contratación de servicios de consultoría.