$!PRD Sinaloa se planta frente a Profeco por alza de precios en la canasta básica

“¿Qué está pasando con la autoridad? El anuncio del aumento se dio desde la semana pasada, el Gobernador tenía que haber estado desde la semana pasada reuniéndose para contener, aplazar o simplemente que ya no se dé el aumento no solo de la tortilla, sino de la canasta básica”, señaló.

Al no obtener respuesta de las autoridades, militantes y líderes del PRD iniciaron este lunes el plantón a manera de protesta, el cual será de manera indefinida, aseguró el presidente del partido, Oner Lazcano López.

La petición de los manifestantes es que el precio de la tortilla sea subsidiado y que entre en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía para que se venda en 10 pesos, pues afirman que en supermercados cuesta hasta 12 pesos el kilogramo gracias a los convenios y subsidios.

“El llamado es al Gobernador, a la Profeco, a quienes estén involucrados, a los industriales que se sienten y vean por la ciudadanía, no es posible la carestía, el aumento de precios que se está dando”, dijo.

“Estamos pidiendo que el Gobierno le dé un subsidio y sí se puede lograr el precio a 10 pesos, en los súpers Ley el precio de la tortilla llega hasta 12 pesos, claro, hay convenios, hay subsidios, queremos que esos subsidios también lleguen a las tortillerías de las colonias”.

Asimismo, piden al Gobernador que evalúe si el segundo aumento en la tortilla, ahora de 2 pesos, se justifica, pues Gobierno federal entrega subsidios a través de precios de garantía con el propósito de que no aumenten los precios, y los industriales estarían comprando la materia prima a un costo no tan elevado, por lo que no hay razón para tal incremento, dicen.

“Nosotros le fuimos a pedir (al Gobernador) que interviniera ante Minsa y Maseca porque son los industriales los que han metido en un tobogán de aumento de precios de la tortilla a los tortilleros y fuimos a pedirle su intervención para que estableciera una mesa y se hiciera una investigación para ver si había elementos que justificaran este aumento, pero él se está saliendo por la tangente porque sabemos que es amigo de los productores”, señaló Francisco Juárez Hernández.

“Que no eluda el debate el Gobernador, lo que le estamos pidiendo está en sus manos, que es cabildear con estas empresas, reunir a la Secretaría de Economía, a Profeco y que este equipo interinstitucional nos exponga a los ciudadanos, le expongan a él cuáles son los elementos que justifican ese lesivo aumento”, sostuvo.