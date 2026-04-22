Precio de 6 mil pesos al maíz no cubre costos de producción, advierte Liga de Comunidades Agrarias

Aunque el acuerdo para fijar en 6 mil pesos por tonelada el precio del maíz representa un avance en las negociaciones con el Gobierno federal, no será suficiente para cubrir los costos de producción de una gran parte de los agricultores sinaloenses, advirtió el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Miguel Ángel López Miranda.

El dirigente reconoció el esfuerzo institucional, pero alertó que las condiciones actuales del campo, marcadas por altos costos, bajos rendimientos y factores climáticos, mantienen al sector en una situación crítica.

López Miranda explicó que para el ciclo agrícola 2025-2026 se proyecta una producción de alrededor de 3.5 millones de toneladas, lo que generaría una derrama económica cercana a los 20 mil millones de pesos en Sinaloa.

Sin embargo, advirtió que el precio acordado no alcanza para cubrir los gastos por hectárea, que actualmente oscilan entre 65 mil y 66 mil pesos.

“Una gran cantidad de compañeros van a quedar todavía pendientes de pago porque los 6 mil pesos por tonelada generarían eventualmente un ingreso pensando en que haya un rendimiento promedio de 10 toneladas por el orden de 60 mil pesos por hectárea. Y si este con los números que traemos nosotros de 65 o 66 mil pesos, obviamente pues hay una pérdida evidente en la producción”, señaló.

El acuerdo establece un precio de garantía de 6 mil pesos por tonelada, integrado por el valor de mercado más un apoyo de mil 700 pesos, de los cuales mil 300 son aportados por el Gobierno federal y 400 por el Gobierno estatal.

Pese a ello, el dirigente campesino insistió en que el beneficio no será suficiente para todos.

A este escenario se suman problemas como las altas temperaturas y plagas, que han reducido los rendimientos por debajo de las 10 toneladas por hectárea.

López Miranda señaló que, además de las condiciones climáticas, el contexto internacional también ha afectado al sector, con precios globales del maíz que rondan los 4 mil 300 pesos por tonelada.

No obstante, atribuyó la crisis principalmente a decisiones de política pública en los últimos años.

“Hay que decirlo, recio y quedito que todo esto es derivado también de las malas políticas públicas que el Gobierno ha instrumentado en los últimos siete años, se desarticuló totalmente todos los programas e instituciones para que iban orientadas a apoyar al campo mexicano”, afirmó.

Criticó que los recursos destinados al sector se enfoquen en programas asistenciales y no en esquemas productivos que fortalezcan la rentabilidad de los agricultores.

“Ahorita precisamente estamos sufriendo las consecuencias de esas medidas que ha venido tomando el gobierno en los temas del campo”, sostuvo.

El dirigente también advirtió sobre el riesgo de retrasos en la entrega de apoyos, lo que podría agravar la situación financiera de los productores.

A pesar de las limitaciones, reconoció que el acuerdo representa un avance en comparación con el precio internacional y destacó que fue resultado de un proceso de negociación “arduo y complejo”.

“No cubre totalmente las expectativas, se dio un pase importante, pero este vamos a seguir en la lucha”, expresó.

López Miranda subrayó la necesidad de establecer políticas de largo plazo para la comercialización de granos básicos, así como recuperar esquemas de financiamiento accesible para el campo.

“Se requiere créditos accesibles y baratos. Entonces, es un cúmulo de demandas de solicitudes, pero insistimos, el trabajo fue muy arduo, muy complejo”.