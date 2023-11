En el Mercado Garmendia, ubicado en el Centro de Culiacán, los comerciantes ofertan la cartera de huevo desde 90 hasta 100 pesos, precio que ha subido entre cinco y 10 pesos más a lo largo del año, pero, aseguran, se ha permanecido elevado.

Saul Beltrán Aceves, dueño de Cremería Beltrán, afirmó que el costo del huevo de gallina no ha aumentado, sino que los proveedores mantienen un precio caro durante el año.

“Estoy dando a 100 pesos la cartera de 30; casi todo el año ha estado así, baja cinco, seis pesos, pero se mantiene el precio tres, cuatro días y lo vuelven a dejar igual”, comentó.

Según Andrés Gerardo Núñez Landeros, de Cremería Núñez, quien oferta la cartera en 90 pesos, el precio varía de dos a cuatro pesos dependiendo de la semana, pues ha incrementado de 78 hasta 98 pesos.

Ante estos cambios, los consumidores han manifestado a los locatarios su descontento por los altos costos del alimento, aunque terminan comprando el producto de primera necesidad, aseguró Núñez Landeros.

“Sí, reniegan pero pues ni modo, dicen ‘hay que comprarlo, lo ocupamos’, es un artículo de primera necesidad pues, es el primer artículo de la canasta básica”, agregó.

Cristina León Valenzuela, encargada de El Güero Garmendia, indicó que además de aumentar el precio del huevo en el negocio, también carecieron del alimento por dos semanas.

“De hecho estaba ‘escasón’, y estaba subido, estaba alto el precio del huevo... Ya tenía más de 15 días que no tenía huevo, creo que ayer o antier me acaban de traer huevo”, señaló.

La explicación de los proveedores fue que no contaban con suficiente producto para surtir a los vendedores directos.

En Cremería Beltrán también han sido afectados por la escasez del producto, pues, de vez en cuando, los pedidos llegan incompletos.

“Falta, pedimos, y a veces no nos entregan lo que necesitamos porque no alcanza y a veces sí me surten bien, pero no me llega el stock que yo pido”, precisó Saul Beltrán.

Explicó que compra, diariamente, de tres a cuatro cartones de huevo de gallina; sin embargo, a veces, recibe uno menos de lo solicitado.