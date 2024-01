CULIACÁN._ En este inicio de año, comerciantes del Mercado Garmendia aseguraron que los productos de la canasta básica se han mantenido fieles a su precio, pero han bajado sus ventas por la cuesta de enero.

Sergio Aviña, surtidor de artículos del mercado, afirmó que nada de lo que surte diariamente, como frutas y verduras, ha aumentado su valor.

Sin embargo, criticó que aún son precios excesivos para los clientes y que por eso la venta ha estado baja.

“No ha subido nada, es que no sube porque no hay dinero, le suben y no les compra la gente. Aquel le baja pa’ vender y el otro pues la competencia. Ahorita no ha subido nada en enero, pero las ventas son las que han bajado, no hay dinero”, señaló.