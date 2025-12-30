$!Predio desalojado en Montesierra pertenece a constructora; recorrido muestra desmantelamiento de viviendas

Durante un recorrido realizado en el predio ubicado en el Ejido Gabriel Leyva, junto al fraccionamiento Montesierra, al norte de Culiacán, se constató que el terreno, propiedad de una inmobiliaria, se encuentra en proceso de limpieza y desmantelamiento por parte de la empresa constructora, luego de que la Fiscalía General del Estado desalojara a las familias desplazadas que lo ocupaban. En el sitio permanecen camas tendidas, restos de alimentos sobre mesas sucias, utensilios domésticos y pertenencias personales abandonadas, lo que da cuenta de una salida apresurada de quienes habitaban el predio.

Las estructuras que funcionaban como viviendas improvisadas están siendo reducidas a palos, láminas y desechos por trabajadores de la constructora. De acuerdo con lo observado durante el recorrido, en el terreno se habían instalado alrededor de 70 viviendas improvisadas, algunas de las cuales contaban con tomas irregulares de energía eléctrica, lo que indica que el asentamiento ya tenía servicios básicos improvisados y que las familias llevaban varias semanas habitando el lugar. La ocupación del predio inició el 14 de noviembre, cuando un grupo de personas comenzó a delimitar lotes y a construir viviendas sin contar con autorización del propietario. De acuerdo con información oficial, en el lugar llegaron a concentrarse entre 180 y 200 familias provenientes de distintos puntos del Estado, quienes se encontraban en condición de desplazamiento forzado por la violencia en sus comunidades de origen. El desalojo se llevó a cabo el lunes 29 de diciembre, luego de que el propietario del terreno, una persona moral dedicada al desarrollo inmobiliario, presentara una denuncia por el delito de despojo agravado ante la Fiscalía General del Estado.