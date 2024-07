CULIACÁN._ Es preferible darle una mejor capacitación a los agentes de las policías municipales, antes que pensar en despedirlos, señaló la Diputada local de la Comisión de Seguridad, Mónica Armenta Elenes.

No obstante, recalcó que ante los casos presuntos actos abusivos de agentes policiales en contra de la ciudadanía, estos deben ser esclarecidos e imponer las sanciones pertinentes.

La Legisladora del Partido Sinaloense refirió a los presuntos abusos en que incurrieron elementos de la Policía Municipal de Mazatlán, difundidos en videos a través de redes sociales.

“Yo estoy en desacuerdo de optar por los despidos. Mejor, estoy en acuerdo para que se les den capacitación, hasta ahí lo puedo decir”, declaró.

“Como decía el Alcalde de Mazatlán anteriormente, incluso hablaba de despidos, yo ahí no me quiero meter mucho porque nos metemos en problemas con derechos humanos, pero sí, se requiere si se hace una investigación, una averiguación, no nos compete a nosotros sino a ellos mismos”.

Abundó en la necesidad de profesionalizar el trabajo policial, y en ese sentido, expresó disposición desde el Legislativo para coordinarse con las instancias de Seguridad Pública estatal y municipales.

“Ocupamos una capacitación, adiestramientos, cursos de capacitación para los policías, pero estamos aquí en la espera y como Comisión de Seguridad estamos en la mejor disposición de trabajar en conjunto con lo que nos corresponde”, sostuvo.

La Diputada de la Comisión de Seguridad Pública mencionó que tenía pactada una reunión con el titular de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, a fin de abordar una mesa de trabajo entre ambos poderes del Estado.