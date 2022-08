‘Pregúntele al Congreso por qué lo hizo’, dice Rocha Moya sobre perdón de diputados por violar veda electoral

“Pregúntele al Congreso”, respondió el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, al ser cuestionado por el perdón que el Congreso de Sinaloa le otorgara tras violentar la veda electoral durante la Revocación de Mandato y haber una sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su contra.



- Preguntarle sobre el perdón que le otorgó el Congreso, no acatando lo que dictó el Tribunal Electoral del Poder Judicial.

“Allá pregúntele al Congreso por qué lo hizo”.





- ¿Hablo con los diputados?

“No, no, yo no platiqué con ellos, pregúntele al Congreso porque lo hizo, ellos que les digan”.





- ¿Y por qué no acatarse la orden, qué mensaje da?

“Por eso, pregúntele al Congreso”.





- ¿Sí, pero usted?

“Yo no, yo aquí estoy, si me sancionan, pues acato, si no me sancionan ni modo que no, ni modo que les diga; oigan, ¿por qué no me sancionaron?, no, no, pregúntele al Congreso, no es una respuesta que tenga que darle yo”.





- ¿Pero el Tribunal afirmó que usted violó la veda electoral?

“Por eso pues, y el Congreso que también es autoridad, tuvo otra opinión”.





Al ser cuestionado sobre si buscaría desde Morena, y desde el Ejecutivo, promover una ley para que se sancione a quien viole la veda electoral, dijo que no es una idea de su parte.

“No, no, tengo otro negocio, no está en mi idea eso, ¿para qué?”.

Fue el pasado jueves 28 de julio, cuando los Diputados del Congreso de Sinaloa desestimaron la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra el Gobernador Rubén Rocha Moya, por violar la ley en el proceso de Revocación de Mandato.

Los legisladores se escudaron en que leyes estatales como la de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa no existe un procedimiento para imponer sanciones en violaciones a la ley electoral, como de la que resultó culpable Rocha Moya.

El fallo que fue emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llegó al Congreso el día 15 de junio, pero fue hasta el 18 de julio, que la Junta de Coordinación Política acordó remitir el oficio, al cual le dieron lectura al día siguiente.