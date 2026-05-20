$!Premian a 54 estudiantes destacados en la XIII Olimpiada Estatal de Matemáticas en Sinaloa

Un total de 54 estudiantes sinaloenses fueron reconocidos este martes durante la XIII Olimpiada Estatal de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria, en la que se premió a 36 niñas y niños de primaria y 18 de secundaria por su talento y desempeño académico. La ceremonia fue encabezada por la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, quien destacó que el talento matemático de la niñez sinaloense es una muestra de que en el Estado se están logrando resultados positivos en materia educativa.

La Secretaria de Educación Pública y Cultura resaltó que, de los 18 estudiantes que obtuvieron medalla de oro en la fase estatal y avanzaron a la Olimpiada Nacional de Matemáticas, 13 regresaron con preseas para Sinaloa. “Aquí vemos reflejados el talento de la niñez en Sinaloa”. “Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien en Sinaloa con la educación de nuestra niñez”, expresó.

El evento fue organizado por la SEPyC en coordinación con el Centro de Ciencias de Sinaloa, la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa, el Ayuntamiento de Culiacán, el Instituto Sinaloense de la Juventud y la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Durante la ceremonia, la subsecretaria de Educación Básica, Silvia Evelyn War Bringas, destacó que las matemáticas no solo representan números y fórmulas, sino una herramienta de justicia social y de transformación educativa. “Frecuentemente nos enseñan que las matemáticas son números fríos en un pizarrón, pero las matemáticas tienen un rostro humano, son el lenguaje de la naturaleza. Sí, pero en la nueva escuela mexicana son ante todo: una poderosa herramienta de justicia social”, señaló ante estudiantes, docentes y padres de familia.