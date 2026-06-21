Preocupa a Movimiento Ciudadano que legisladores dejen sus cargos por proyectos políticos

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Esquer Peiro, expresó preocupación por los movimientos políticos que comienzan a registrarse dentro de Morena y que podrían derivar en solicitudes de licencia de legisladores para participar en procesos internos o buscar nuevos cargos.

Cuestionado sobre las versiones en torno a la posible salida de la diputada Teresa Guerra Ochoa de la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y una eventual licencia de la legisladora Graciela Domínguez Nava, el líder emecista consideró que este tipo de decisiones pueden afectar el cumplimiento de responsabilidades públicas.

“Claro que preocupa porque lo que nos hace falta precisamente es gente responsable en los puestos que se necesitan”, expresó.

Esquer Peiro señaló que cada partido tiene derecho a definir sus propias estrategias y a realizar los movimientos políticos que considere convenientes; sin embargo, subrayó que quienes ocupan cargos de representación popular tienen compromisos con la ciudadanía que deben atenderse.

“Son movimientos que hacen ellos. Cada partido tiene sus estrategias”, comentó.

El dirigente estatal afirmó que Movimiento Ciudadano mantendrá su propia ruta política y no modificará sus planes en función de las decisiones que adopten otras fuerzas partidistas.

“Nosotros vamos a seguir la estrategia que tenemos. Nuestro compromiso es con la ciudadanía y va a seguir siendo la ciudadanía. Ya vendrán los tiempos de hacer nuestros respectivos movimientos”, declaró.

Añadió que la prioridad de su partido continuará siendo el trabajo con la población y la construcción de una alternativa política enfocada en las demandas ciudadanas.

Las declaraciones ocurren en un contexto en el que comienzan a perfilarse movimientos internos dentro de Morena rumbo a futuros procesos electorales, situación que ha generado especulaciones sobre posibles relevos en cargos legislativos y partidistas.

Para Movimiento Ciudadano, más allá de las estrategias electorales, resulta fundamental que los servidores públicos concluyan de manera responsable las funciones para las que fueron electos o designados, especialmente en un momento en el que la ciudadanía demanda resultados en temas prioritarios para el estado.