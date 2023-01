La Asociación de Periodistas y Comunicadores “7 de Junio” advierte que el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, ocurrido el 5 de mayo de 2022, podría quedar en la impunidad.

A través de un comunicado, el organismo señala que recibió la noticia de que la única persona implicada en el caso quedaba exonerada, lo que abre la posibilidad de que no haya castigo, como ha sucedido con los asesinatos de otros periodistas sinaloenses como Óscar Rivera, Humberto Millán y Javier Valdez.

“Para el desempeño del periodismo sinaloense, considerado de alto riesgo, resulta preocupante que la justicia se trunque precisamente cuando desde las instancias de autoridad estatal y federal se había alentado la posibilidad de esclarecer y castigar a quienes cometieron el crimen”, apunta la asociación.

“Consideramos que la justicia, sin importar cuál partido esté al frente del gobierno estatal y demás instituciones, ha sido incapaz para resolver los ataques que le cuestan la vida a los periodistas, circunstancia que alienta a que estos crímenes continúen porque aquellos que los cometen saben de la impunidad sistemática”.

La Asociación de Periodistas y Comunicadores pide que si la Fiscalía General del Estado no puede resolver este hecho a conformidad de la víctima y sus familias, se acuda a las posibilidades que tienen instituciones nacionales e internacionales para que se esclarezca con apego a la ley y acudiendo a lo más avanzado de las ciencias criminalísticas.

“Tenemos claro que mientras no se esclarezca el crimen de nuestros compañeros no habrá condiciones plenas para el ejercicio periodístico. Demandamos a la Fiscalía y autoridades responsables, resultado, que no quede impune el asesinato de nuestro compañero periodista, pues ya que no podemos aspirar a que nos lo regresen con vida, que la justicia sea el mínimo que recibamos de respuesta”, solicita.