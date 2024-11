Preocupa a Regidora del PRI representación de Morena y aliados en el Cabildo de Culiacán

CULIACÁN._ La Regidora de Culiacán, Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, cuestionó el reparto de las Comisiones Permanentes del Ayuntamiento de Culiacán, en la que regidores y regidoras de Morena y aliados, presidirán 12 de las 20 comitivas.

Además, criticó que la propuesta de designación no fue consensuada entre las facciones políticas, previo a su votación en la sesión extraordinaria de Cabildo de este viernes.

“Es un claro reflejo de cuál puede ser la conducción y hay que evitarla, es una falta de respeto a la pluralidad que existe en este Ayuntamiento. Aquí estamos integrados como en pocas administraciones varias fuerzas políticas, seis fuerzas políticas para ser precisas, y en un acuerdo que es importante, que es trascendental no consideran, no priorizan que podamos tener algún consenso para que podamos iniciar como debe de ser”, señaló.

Apuntó a que las comisiones en las que se gestionan los recursos financieros del Municipio, serán presididas por Morena o su aliado, el Verde.

“Es muy evidente que hay temor hay temor de que no estemos las cuentas en las cuentas públicas, hay temor de que no conozcamos cómo se designa la obra pública de este ayuntamiento y ahí es donde dices ‘bueno aunque no formemos parte de las comisiones podemos tener voz cada vez que se reúnen las comisiones”, criticó Érika Sánchez.

El Cabildo del Ayuntamiento de Culiacán para el periodo 2024-2027 está integrado por siete representantes de Morena, y cinco de oposición, repartidos entre Partido Verde, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PAS. En este último caso, el Regidor buscará ir de manera independiente tras haber renunciado al partido.

Las comisiones cuya titularidad quedará presididas por morenistas o del Verde Ecologista son:

1. GOBERNACIÓN

Presidente: Cinthia Valenzuela Langarica (Morena)

Secretario: Norma Leticia Alvarado Rodríguez (Morena)

Vocales: Luis Alonso García Corrales (PAS), Itzel Margarita Estolano Ibarra (Morena), Lourdes Erika Sánchez Martínez (PRI)

2. HACIENDA

Presidente: Norma Leticia Alvarado Rodríguez. (Morena)

Secretario: Juan Guadalupe Pimentel Valdez (Morena)

Vocales: Guillermina López Escobar (PAN), Rigoberto Torres Ramos (MC), Cirilo Celis Acuña (Morena)

3. URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS

Presidente: Julio César Osuna Chaidez (PVEM)

Secretario: Claudia Yaneth Vega Marrujo (Morena)

Vocales: Luis Alonso García Corrales, Cirilo Celis Acuña, Norma Leticia Alvarado Rodríguez

4. SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

Presidente: Jesús Armando Heráldez Machado (Morena)

Secretario: Cinthia Valenzuela Langarica

Vocales: Guillermina López Escobar, Rigoberto Torres Ramos, Norma Leticia Alvarado Rodríguez

5. PESCA Y ACUICULTURA

Presidente: Juan Guadalupe Pimentel Valdez (Morena)

Secretario: Jesús Armando Heráldez Machado

Vocales: Julio César Osuna Chaidez, Rigoberto Torres Ramos, Claudia Yaneth Vega Marrujo

6. JUVENTUD Y DEPORTE

Presidente: Cirilo Celis Acuña (Morena)

Secretario: Claudia Yaneth Vega Marrujo

Vocales: Julio César Osuna Chaidez, Juan Guadalupe Pimentel Valdez, Luis Alonso García Corrales

7. AGRICULTURA Y GANADERÍA

Presidente: Cinthia Valenzuela Langarica (Morena)

Secretario: Jesús Armando Heráldez Machado

Vocales: Lourdes Erika Sánchez Martínez, Rigoberto Torres Ramos, Cirilo Celis Acuña

8. DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES

Presidente: Julio César Osuna Chaidez (PVEM)

Secretario: Cirilo Celis Acuña

Vocales: Itzel Margarita Estolano Ibarra, Guillermina López Escobar, Jesús Armando Heráldez Machado

9. RASTROS, MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO

Presidente: Claudia Yaneth Vega Marrujo (Morena)

Secretario: Julio César Osuna Chaidez

Vocales: Cirilo Celis Acuña, Luis Alonso García Corrales, Norma Leticia Alvarado Rodríguez

10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Presidente: Itzel Margarita Estolano Ibarra (Morena)

Secretario: Juan Guadalupe Pimentel Valdez

Vocales: Luis Alonso García Corrales, Julio César Osuna Chaidez, Cinthia Valenzuela Langarica

11. TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Presidente: Jesús Armando Heráldez Machado (Morena)

Secretario: Guillermina López Escobar

Vocales: Norma Leticia Alvarado Rodríguez, Julio César Osuna Chaidez, Cirilo Celis Acuña

12. COMUNIDADES Y ASUNTOS INDÍGENAS

Presidente: Juan Guadalupe Pimentel Valdez (Morena)

Secretario: Guillermina López Escobar

Vocales: Norma Leticia Alvarado Rodríguez, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Cirilo Celis Acuña

Mientras que las 8 restantes se repartieron de la siguiente manera:

1. ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL

Presidente: Luis Alonso García Corrales. (PAS)

Secretario: Cirilo Celis Acuña

Vocales: Lourdes Erika Sánchez Martínez, Itzel Margarita Estolano Ibarra, Claudia Yaneth Vega Marrujo

2. PROTECCIÓN CIVIL

Presidente: Rigoberto Torres Ramos (MC)

Secretario: Cinthia Valenzuela Langarica

Vocales: Julio César Osuna Chaidez, Juan Guadalupe Pimentel Valdez, Itzel Margarita Estolano Ibarra

3. EDUCACIÓN

Presidente: Luis Alonso García Corrales (PAS)

Secretario: Jesús Armando Heráldez Machado

Vocales: Cinthia Valenzuela Langarica, Julio César Osuna Chaidez, Claudia Yaneth Vega Marrujo

4. EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA

Presidente: Guillermina López Escobar (PAN)

Secretario: Lourdes Erika Sánchez Martínez

Vocales: Juan Guadalupe Pimentel Valdez, Cinthia Valenzuela Langarica, Jesús Armando Heráldez Machado

5. TURISMO Y COMERCIO

Presidente: Lourdes Erika Sánchez Martínez (PRI)

Secretario: Guillermina López Escobar

Vocales: Julio César Osuna Chaidez, Jesús Armando Heráldez Machado, Cinthia Valenzuela Langarica

6. SALUBRIDAD Y ASISTENCIA

Presidente: Guillermina López Escobar (PAN)

Secretario: Cinthia Valenzuela Langarica

Vocales: Claudia Yaneth Vega Marrujo, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Juan Guadalupe Pimentel Valdez

7. INDUSTRIA Y ARTESANÍA

Presidente: Lourdes Erika Sánchez Martínez (PRI)

Secretario: Itzel Margarita Estolano Ibarra

Vocales: Jesús Armando Heráldez Machado, Guillermina López Escobar, Claudia Yaneth Vega Marrujo

8. DESARROLLO SOCIAL

Presidente: Rigoberto Torres Ramos (MC)

Secretario: Julio César Osuna Chaidez

Vocales: Itzel Margarita Estolano Ibarra, Guillermina López Escobar, Norma Leticia Alvarado Rodríguez