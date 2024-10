Resultan preocupantes las contradicciones entre la Fiscalía General de Sinaloa y la de la República en la investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael Zambada García “El Mayo”, el pasado 25 de julio, señaló el Diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Bernardino Antelo Esper.

El coordinador del grupo priista en el Congreso del Estado de Sinaloa criticó que ninguna de las versiones que han surgido en torno a este asunto no coincidan, lo cual resta seriedad a las autoridades que investigan el caso.

“Cada día sale una versión nueva, ya no sabemos a quién creerle, si a unos o a los otros, ya esto parece una serie de Netflix, con todo respeto, esto es una serie, una telenovela. Un día sacan una cosa, otro día sacan otra cosa, acusan a uno, acusan a otro.

“El detalle es que no hay seriedad, no tienen seriedad, no tienen un rumbo, nadie tiene la palabra completa, cada personaje que toma el micrófono descalifica al que lo acaba de tomar”, criticó.

También refirió que, desde aquellos hechos, han circulado y trascendido diversos elementos como videos o declaraciones, pero nada de eso permite a la ciudadanía tener certeza sobre los hechos.

“¿Cómo es posible que no haya una sola cosa que coincida? El día de mañana van a sacar otro tema,a ver, han salido videos, han salido declaraciones, han salido cartas, han salido mil temas, y esto es una novela, es prácticamente una serie televisiva, que lo único que tiene es atrapada a la ciudadanía en una trama, que no sabemos hacia dónde se va a desencadenar o hacia dónde se va a destinar”.

Asentó que las autoridades deben establecer o fincar responsabilidades por los hechos, pero hasta el momento han quedado a deber sobre ello, a tres meses de que ocurrieron.

“¿Quién es el culpable? Ahí están las autoridades que determinen quiénes son los culpables. Los culpables tienen que pagar por lo que se está haciendo mal, pero pues que determinen quiénes son”, manifestó.