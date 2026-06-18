Prepara Ayuntamiento agenda de verano para familias de Culiacán

Recorridos turísticos, talleres culturales, cursos de fotografía y clases de natación forman parte de la oferta del programa “Verano Culiacán 2026”, presentado por el Ayuntamiento de Culiacán para el próximo periodo vacacional.

Este jueves, durante una rueda de prensa realizada en el Instituto MIA, la directora de Turismo, Adalay Montoya Castro, explicó que la estrategia busca fortalecer la oferta cultural, educativa y de entretenimiento para las familias culiacanenses y visitantes.

“Vamos a compartir las actividades que tendrán las diferentes instituciones en los cursos de verano para que se vayan preparando y sepan a dónde enviar a sus niños”, expresó.

Entre las actividades coordinadas por la Dirección de Turismo se encuentran los recorridos del Turibús “Tesoros Escondidos”, que visitarán algunos de los sitios más emblemáticos e históricos de la ciudad con la explicación de un guía especializado.

Los recorridos se realizarán de jueves a sábado, del 10 al 26 de julio, en horarios de 10:00 a 11:00 horas y de 12:00 a 13:00 horas. El costo será de 40 pesos por persona para niñas y niños mayores de cuatro años, mientras que los menores de esa edad podrán participar de manera gratuita.

Además, la dependencia contempla recorridos a sindicaturas del Municipio, cuya programación será dada a conocer posteriormente a través de las redes sociales oficiales.

El director del Instituto Municipal de Cultura, Adolfo Plata Guzmán, informó que habrá actividades lúdicas y recreativas gratuitas para niñas y niños de entre 6 y 12 años en toda la red municipal de bibliotecas y en el Museo de Historia Regional de Sinaloa.

“Son actividades lúdicas, recreativas y completamente gratuitas para niños de 6 a 12 años”, señaló.

Asimismo, se ofrecerá un curso de fotografía para principiantes dirigido a jóvenes y adultos interesados en esta disciplina.

En materia deportiva, la directora del Parque Culiacán 87, Yesenia Zamudio, anunció que durante todo el verano se impartirán clases de natación para menores de entre 6 y 15 años.

Las clases se desarrollarán del 22 de junio al 28 de agosto en horarios matutinos y vespertinos, con un costo mensual de 720 pesos. Las inscripciones se realizan directamente en las oficinas administrativas del parque.

“Es importante salir de casa y disfrutar de la naturaleza; queremos que los niños vengan a disfrutar de actividades físicas y de los espacios que tenemos en el parque”, expresó la funcionaria.

Además de las clases de natación, indicó que el Parque Culiacán 87 cuenta con canchas de pádel, frontón y tenis, así como con velódromo, lago y áreas destinadas para caminar y correr.

La oferta de “Verano Culiacán 2026” también incluirá actividades en el Jardín Botánico, el Centro de Ciencias de Sinaloa, el Zoológico de Culiacán, el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, el Instituto Municipal de la Juventud, diversos centros deportivos y recreativos, así como en las plazas comerciales Explanada y Cuatro Ríos.

Las autoridades informaron que los detalles sobre horarios, costos, edades y requisitos podrán consultarse en las páginas oficiales de Facebook de cada institución participante, así como en las redes sociales de Turismo Culiacán.