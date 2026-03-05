Prepara Ayuntamiento licitación para cámaras de videovigilancia y botones de pánico en Culiacán

El Ayuntamiento de Culiacán prepara una licitación pública para adquirir cámaras de videovigilancia y botones de auxilio que serán instalados en distintos puntos de la ciudad como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad, informó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

Explicó que esta inversión forma parte de los recursos adicionales provenientes de participaciones federales que recibirá el municipio durante este año.

Gámez Mendívil adelantó que la licitación para la adquisición de los equipos podría publicarse en los próximos días.

“Estamos nosotros prácticamente listos para la siguiente semana o en estos ya próximos días de hacer una licitación pública para la adquisición de estas herramientas, tanto en los botones de auxilio como en los sistemas de videovigilancia”, afirmó.

Detalló que el plan contempla reforzar la vigilancia mediante tecnología que complemente el despliegue territorial de las corporaciones de seguridad.

Entre las herramientas que se contemplan se encuentran sistemas de videovigilancia y botones de auxilio, los cuales se instalarían principalmente en el Centro de la ciudad y en polígonos considerados prioritarios.

El Alcalde indicó que estas acciones también se coordinan con operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que mantiene un despliegue de vigilancia en la ciudad.

Además, recordó que dentro de la estrategia de seguridad también se mantiene abierta la convocatoria para incorporar a 400 nuevos policías municipales, quienes actualmente se encuentran en proceso de reclutamiento y formación.

“Nos hemos estado coordinando ya en la práctica de los operativos, ellos ya tienen un despliegue importante de videovigilancia. Ahí estamos nosotros haciendo algunas colaboraciones con ellos, pero también atendiendo solicitudes en polígonos prioritarios”, dijo.