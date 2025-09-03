Prepara Fiscalía más carpetas de investigación contra Gobierno de Vargas Landeros en Ahome

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa prepara más carpetas de investigación ligadas a delitos presuntamente cometidos por el Alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, así como su Gabinete Municipal.

La Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo, subrayó que los hechos investigados corresponden tanto al propio Ayuntamiento como otras áreas y casos relacionados con estos funcionarios.

Ello, dijo, sería adicional a una audiencia inicial que tienen agendada este 4 de septiembre a las 9:00 horas en la sede de Justicia Penal Acusatorio en Culiacán, por el cual deberán acudir Vargas Landeros, así como Genaro García Castro, Cecilia Hernández Flores, Antonio Humberto Vega Arellano, Gerardo Iván Hervás Quindos, Héctor Adonai Beltrán Moreno, Fausto Rubén Ibarra Celis, Marysol Morales Valenzuela, y Judith Elena Luna Castro.

”Estamos notificados para mañana a las 8 de la mañana a una audiencia inicial, y por parte de la Fiscalía Anticorrupción está en integración, no solamente sobre hechos del Ayuntamiento de Ahome, sino diversos casos”, respondió Sánchez Kondo.

”Se están trabajando, están en integración, ahorita no pudiera descifrarle si hay más o no, están carpetas trabajándose”, declaró.

Para la cita de este jueves, adelantó, apenas se entregarán las copias de la carpeta de investigación a los abogados defensores de los funcionarios señalados. Ello podría derivar en un diferimiento.

“Ya están listas las copias de las carpetas de investigación para ser entregadas. Sí hay condiciones por parte de la Fiscalía”, dijo.

Gerardo Vargas Landeros y su Gabinete de la administración 2021-2024 en el Ayuntamiento de Ahome enfrentan procesos penales por delitos de corrupción que habrían cometido a inicios de su mandato. El Alcalde desaforado tiene tres casos llevados ante un Juez, al igual que su ex Síndica Procuradora, ya que tienen un caso adicional por abuso de autoridad.

Mientras que el resto del Gabinete solo es señalado en dos acusaciones por desempeño irregular de la función pública, en las que también incluyen a Vargas Landeros y la Síndica Procuradora. La primera acusación fue por el presunto arrendamiento irregular de 126 patrullas a 171 millones de pesos contratados de manera directa, sin licitación; y la segunda es por supuestamente el Ayuntamiento de Ahome contrató a la empresa Consultoría Humana Acsora S.A. de C.V. de forma directa por el monto de 33 millones 720 mil 879.14 pesos, para el cobro del Impuesto Sobre la Renta.