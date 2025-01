Prepara INE Sinaloa elección para cargos del Poder Judicial

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa informó los primeros detalles sobre la próxima elección por los cargos del Poder Judicial de la Federación en el estado.

El Vocal Ejecutivo del INE Sinaloa, José Luis Ruelas Miranda, precisó que esta jornada se llevará el primer domingo de junio del 2025, es decir el 1 de junio, en horario de 8:00 a 16:00 horas.

Detalló que los cargos que se someterán a la votación de la ciudadanía serán las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial; las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del PJF; los miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; así como la mitad de Magistraturas de circuito; y la mitad de juezas y jueces de distrito.

”Los cargos mencioné se van a elegir en todo el País, pero hay 18 entidades en donde además de esas seis boletas que vamos a entregar nosotros, a las personas que vayan a votar se les van a entregar otras boletas que tienen que ver con los jueces y las juezas locales”.

”Aquí no vamos a recibir más que las boletas federales, pero eso no quiere decir que en Sinaloa no vaya a haber elecciones”, apuntó Ruelas Miranda.

Subrayó que para este proceso electoral extraordinario habrá cambios en la operatividad, respecto a como se suelen desarrollar los procesos ordinarios.

En ese sentido, advirtió que las modificaciones consistirán en el número de personas que se recibirán por cada casilla, el personal en dichas casillas, así como el formato de las boletas.

“En la casilla ya no va a ser una lista de 750 personas como es hasta ahora, ahora en una casilla podrían votar hasta 4 mil personas, en una casilla, pero el número de funcionarios y funcionarias va a ser diferente. Primero, porque va a ser muy sencillo todo el proceso de votación es muy sencillo, lo complicado va a ser el acto mismo de votar”, dijo.

En cada casilla, explicó, habrá cinco funcionarios propietarios: una presidencia, dos secretarías y dos personas escrutadoras, junto a tres suplentes. Por cada mil personas que reciba la casilla, se sumará una persona escrutadora.

El Vocal Ejecutivo adelantó que en este proceso no se celebrarán conteos preliminares, ni habrá escrutinio en las casillas, sino que al cerrar las casillas, las mesas directivas enviarán las boletas a las juntas distritales para realizar el conteo definitivo.

Por otro lado, Ruelas Miranda señaló que el INE no tendrá facultades para intervenir ni conocer sobre las candidaturas, sino que el Senado de la República les enviará la lista final a más tardar el 12 de febrero.

Respecto al tema de seguridad en la jornada electoral, el Vocal Ejecutivo aseguró que existe la coordinación con corporaciones federales, quienes ayudan en resguardar todo lo relacionado con la elección.

Destacó que en el proceso electoral ordinario celebrado en 2024, Sinaloa resultó sin incidentes durante el día de los comicios, por lo que esperan replicar dicho antecedente.

“Esperamos que otra vez Sinaloa sea un buen ejemplo de civilidad y que la gente que decida ir a votar, lo haga, como decimos aquí, en santa paz”.

“Seguramente pronto estaremos asistiendo nuevamente a la mesa de paz y seguridad, pues con los requerimientos que siempre tenemos. Pedimos que nos apoyen para brindar seguridad, sobre todo cuando tenemos la documentación electoral, desde que entra al estado de Sinaloa ya hay convoyes militares o de la Marina o de la Guardia Nacional esperando en Nayarit, en la pura entrada, para acompañar hasta la bodega distrital”, explicó.