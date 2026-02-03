$!Prepara la UAS periodos para recibir alumnos para el próximo ciclo; abre su proceso de admisión 2026

Las preinscripciones para interesados en estudiar en la Universidad Autónoma de Sinaloa, tanto a nivel preparatoria como profesional, comenzarán el próximo del 23 de febrero, según la convocatoria que ya fue lanzada por la institución.

Para jóvenes como Marcos Robles y otros interesados en integrarse a las aulas de la UAS, la institución ha publicado su Convocatoria de Admisión 2026.

Los aspirantes deben realizar su registro en la página oficial de preinscripción, contar con su CURP, correo electrónico y la constancia de calificaciones del nivel anterior ya, que con estos pasos, Marcos Robles espera formalizar su ingreso y convertir su pasión de fin de semana en su profesión de vida.