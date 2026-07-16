Prepara PRI Sinaloa denuncias contra aspirantes de Morena por presunta campaña anticipada

El Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa anunció que prepara denuncias formales ante el Instituto Estatal Electoral del Estado contra aspirantes de Morena por presunta promoción política y actos anticipados de campaña.

En conferencia de prensa este jueves en Culiacán, el dirigente estatal César Emiliano Gerardo Lugo aseguró que el área jurídica del partido trabaja en la integración de expedientes que presentarán ante la autoridad electoral.

“Estamos de alguna manera, como te digo, trabajando para que sean denuncias que no puedan ser desechadas, tan fácilmente como han sido a las anteriores denuncias. Estamos trabajando en cada uno de los municipios, como te lo digo para ello, para recabar toda la información necesaria”, apuntó.

Sostuvo que existe un “derroche de recursos” que deberán ser aclarados por quienes participan en esas actividades, por lo que pidió al IEES garantizar condiciones de “piso parejo” para todos los partidos.

“Para que también la autoridad electoral nos pueda también dar informes a los partidos políticos que sí estamos respetando las instituciones y que estamos respetando las reglas y que estamos respetando las leyes, pues que también nos den garantía y piso parejo”, apuntó.

El pasado sábado 27 de junio Morena concluyó su registro interno de Coordinadores de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en todo el País.

En Sinaloa, de manera pública hubo 13 registros de funcionarios políticos tanto de Morena como del Partido del Trabajo y Partido Verde, con quienes mantienen alianza.

Desde entonces, estos políticos, entre ellos Imelda Castro Castro, Graciela Domínguez Nava, María Teresa Guerra Ochoa, Ricardo Madrid Pérez, Omar López Campos, entre otros, han mantenido actividades públicas en todo el estado para “compartir” los logros del partido Morena.

“Es evidente que traen una campaña anticipada abiertamente los de Morena, los del Verde también que están recorriendo el estado de Sinaloa y bueno, y que el derroche de recursos también es evidente que lo están llevando a cabo y que por supuesto tienen que ellos aclarar y esclarecer de dónde está saliendo todo este recurso”, apuntó Gerardo Lugo.

Añadió que también han documentado la colocación de espectaculares, bardas, eventos masivos y presuntos acarreos de personas, e incluso afirmó que el partido ha recibido denuncias sobre supuestos pagos de hasta 350 pesos por asistir a algunos eventos políticos, por lo que pidió a las autoridades electorales investigar el origen de los recursos utilizados.

“Vemos bardas pintadas, vemos eventos masivos, vemos acarreo de personas, incluso hemos recibido denuncias donde claramente nos han comentado que a cada persona en los eventos que tienen les pueden pagar hasta 350 pesos por persona para que acudan a cada uno de estos eventos”.

La Regidora del PRI en Culiacán, Erika Sánchez Martínez, denunció públicamente a Imelda Castro Castro por llamadas telefónicas masivas a la ciudadanía con supuestas encuestas para promover su imagen.

Calificó esas llamadas como un acto de acoso hacia la población y aseguró que forman parte de una campaña anticipada dirigida al electorado en general y no únicamente a la militancia de Morena.

Agregó que militantes y ciudadanos han enviado al PRI evidencias de esas llamadas, las cuales, dijo, se repiten durante varios días y en horarios inconvenientes.

“Ahora recientemente estamos recibiendo un acoso en nuestras líneas telefónicas con unas supuestas encuestas disfrazadas, particularmente de una de las candidatas de Morena, que es Imelda Castro”.

“Mientras el Instituto Estatal Electoral, el Instituto Nacional Electoral están paralizados y en el peor de las casos solapando que estén sucediendo estas campañas anticipadas, acosadoras para la población, porque no van dirigidas de manera interna hacia su militancia, van dirigidas hacia la población en general, evidentemente están en franja campaña y no podemos permitir que se sigan ganando este tipo de ejercicios”, sentenció.