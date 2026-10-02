Prepara Salud Sinaloa operativo sanitario en zonas afectadas por lluvias

La Secretaría de Salud de Sinaloa prepara acciones de vigilancia, fumigación y atención médica en comunidades afectadas por lluvias, informó su titular Cuitláhuac González Galindo.

Explicó que este operativo se realiza ante el riesgo de que se presenten enfermedades como dengue, diarrea y fiebre.

Indicó que las acciones podrían comenzar este fin de semana en la zona norte del estado, así como en comunidades pesqueras de Altata, en Navolato.

“Ahorita ya está el plan para atenciones”, afirmó.

Señaló que las autoridades sanitarias no ingresan de inmediato a las zonas afectadas, sino que primero se preparan los albergues y se coordinan las acciones de atención.

En este proceso participan la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), las jurisdicciones sanitarias y personal médico, además de Protección Civil.

González Galindo indicó que, alrededor de cinco días después de que ocurre el evento, comienzan acciones como fumigaciones y vigilancia para detectar posibles casos de diarrea, fiebre y dengue.

“Después de esto, a los cinco días más o menos empieza ya las campañas de fumigación y revisar si hay diarreas, si hay fiebres porque pueden venirse enfermedades después”, explicó.

“A los cinco días ya es cuando ya el sistema de salud entra y ya revisa fumigaciones y todo lo necesario para poder atender ese tipo de situaciones”.

El funcionario señaló que hasta el momento no tienen reportado un repunte de enfermedades asociado con los encharcamientos.

Añadió que el objetivo es anticiparse a posibles problemas sanitarios que puedan surgir posteriormente a las inundaciones, particularmente por las condiciones que favorecen la proliferación de mosquitos y otros riesgos para la salud.