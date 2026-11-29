CULIACÁN._ La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa prepara un operativo de vigilancia en los planteles durante el próximo periodo vacacional, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, para prevenir robos y daños en las escuelas.

La titular de la dependencia, Gloria Himelda Félix Niebla, señaló que el último día de labores está previsto para el viernes 18 de diciembre, por lo que ya se trabaja en el programa de resguardo de los centros escolares durante el receso.

“Estamos previendo el programa que siempre establecemos el periodo de vacaciones para el tema de que la escuela es de todas y de todos”, dijo.

“Este programa que trabajamos con Guardia Nacional, que trabajamos con Seguridad Pública para salvaguardar que no haya ninguna situación de afectación durante el periodo vacacional por robos”.

Sobre los retos educativos para el próximo año, la funcionaria indicó que uno de los objetivos será garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, además de dar continuidad a los programas de becas y atención socioemocional.

Mencionó el fortalecimiento de las becas Rita Cetina, que ya se entregan en educación primaria, así como los apoyos para estudiantes de secundaria, media superior y educación superior.

También destacó el programa ABC de las Emociones, dirigido a adolescentes y enfocado en la salud mental y emocional, mediante intervenciones en los planteles educativos.



Reportan 77% de asistencia escolar en la región del Évora

En relación con la incertidumbre que se generó entre familias de la región del Évora por un caso relacionado con el autismo, la Secretaria reconoció que algunos padres y madres decidieron no enviar a sus hijos a clases como medida preventiva.

Explicó que la dependencia sostuvo encuentros con colectivos docentes y reuniones para atender la situación, y reportó que en Sinaloa de Leyva y Guasave se registró una presencialidad de 77 por ciento.

“Muchas familias, muchos padres, madres de familia, tomaron previsiones y no enviaron, decidieron no enviar a sus hijos a la escuela”, apuntó.

“Hemos ido al encuentro, tenemos martes y miércoles con encuentro con colectivos docentes, con reuniones y hoy tenemos una presencialidad en Sinaloa de Leyva y en Guasave del 77 por ciento. Es para nosotros muy positivo”.

Félix Niebla sostuvo que la dependencia mantendrá la atención a las familias y actuará con empatía ante la preocupación social.

“Siempre actuaremos con mucha empatía con la sociedad, conscientes de que no ocurrió al interior de un plantel, pues lógicamente generó incertidumbre, miedo en la sociedad. Nosotros estamos atendiendo”, afirmó.

Lo anterior después que el pasado 20 de noviembre se registró la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo” Isidro, que desencadenó un operativo en la región de Guasave.