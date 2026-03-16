Prepara UAS compra de 10 camionetas tipo van modelo 2025 o 2026 con recursos propios

La Universidad Autónoma de Sinaloa inició un proceso de licitación para la adquisición de 10 camionetas tipo van modelo 2025 o 2026 con capacidad para 14 pasajeros, las cuales serán adquiridas con recursos propios de la institución.

De acuerdo con las especificaciones técnicas del proceso, las unidades deberán contar con motor de 2.5 litros a gasolina, potencia de 142 caballos de fuerza a 5 mil 600 revoluciones por minuto y torque de 157 libras-pie a 4 mil 400 rpm, además de transmisión manual de cinco velocidades y tanque de combustible de 65 litros.

Las dimensiones requeridas para los vehículos incluyen un largo de 5 mil 230 milímetros, ancho sin espejos de mil 880 milímetros y altura de 2 mil 285 milímetros.

En materia de seguridad, las unidades deberán incorporar bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina, sistema antibloqueo de frenos, control dinámico vehicular, sistema de monitoreo de presión de llantas, control crucero, alerta de atención al conductor y frenado inteligente de emergencia.

Asimismo, deberán contar con aire acondicionado delantero y trasero, cristales eléctricos delanteros y dirección hidráulica, así como una garantía de fábrica mínima de tres años o 60 mil kilómetros.

En el proceso de licitación participan como interesados representantes de tres empresas automotrices Jesús Alberto Cota Cerecer, de Camiones y Tractocamiones de Sonora, S.A. de C.V. ; Erika Marlen Navarrete Astorga, de Comercial Automotriz del Noroeste, S.A. de C.V. ; y Juan Carlos Santana Morales, de Torres Corzo Motors Bajío, S.A. de C.V.

Según el calendario del procedimiento, no habrá visita a las instalaciones. La junta de aclaración de dudas sobre las bases se realizó el 12 de marzo de 2026 a las 13:00 horas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones está programado para el 18 de marzo de 2026 a las 10:00 horas, mientras que la fecha del fallo se dará a conocer durante ese mismo acto, conforme a la normatividad aplicable.

La formalización del contrato se realizará dentro de los diez días naturales posteriores a la notificación del fallo del proceso licitatorio.