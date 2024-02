Sigue firme la defensa por la autonomía universitaria y como lo advirtiera Jesús Madueña Molina, se intensifican las acciones y este martes y miércoles habrá movilizaciones en diferentes puntos del estado, así se anunció en el marco de la audiencia inicial para formulación de imputación programada para este día y que se difirió para el 2 de abril debido a que los abogados defensores no contaban con la carpeta de investigación.

“Por más guerra sucia que venga nosotros vamos a estar firmes en la defensa de la Autonomía Universitaria, no vamos a dar un paso atrás, hagan lo que hagan, no vamos a descansar, inventen lo que inventen vamos a seguir firmes de frente, con la frente en alto y decirle a la comunidad universitaria que apoyemos con todo el Plan de Acción que ha anunciado José Carlos Aceves Tamayo, presidente que nombró el Consejo Universitario para coordinar el Plan de Acción para defender a la Universidad Autónoma de Sinaloa”, dijo Madueña Molina al salir de la Sala de Justicia Penal.

Enfatizó que no se dará un paso atrás y aun cuando el Gobernador tiene todo el poder en el estado al dominar al Congreso Estatal, a la Auditoría Superior del Estado, a la Fiscalía, al Poder Judicial y a los medios de comunicación, a la UAS nunca la verán de rodillas ya que, en sus 151 años, cuando le ha tocado combatir las infamias del Gobierno siempre ha salido adelante y esta no será la excepción.

El responsable de los Comités para la Defensa de la Autonomía, Aceves Tamayo, reconoció la defensa correcta que se hace tanto por parte de los abogados en lo jurídico como a través de la academia con la promoción de la ciencia, la investigación, las clases, las actividades culturales y deportivas que son la principal carta de presentación de la institución y adicionalmente hay una lucha política que se ha intensificado y ya desde hace dos semanas ya se tuvieron movilizaciones en el centro del estado, en Mazatlán y Los Mochis.

“Esta semana en lo particular nos estaremos movilizando en la misma sintonía, por áreas del conocimiento aquí en la Unidad Regional Centro estarán las Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas en una gran concentración el día de mañana y el día miércoles estaremos en varios municipios de la Unidad Regional Centro Norte, estaremos socializando con todos los sectores al interior y exterior y el fin de semana estaremos en actividad intensa en cruceros y todos los hogares del estado de Sinaloa”, dijo.

Agregó que hay una gran motivación porque en estas movilizaciones no solo participa personal administrativo y docente, también los alumnos están presentes y van con todo el conocimiento y convencimiento de defender la Autonomía Universitaria con la frente en alto y mirando a los ojos a la sociedad.

A su llegada a la Sede de Justicia Penal, Madueña Molina compartió con los medios que estas movilizaciones se acordaron porque no sólo hay persecución política contra funcionarios universitarios sino también están citando a trabajadores ante la Fiscalía y están persiguiendo a todos los proveedores, abriendo carpetas cuando las compras se han hecho con recursos federales que ya fueron debidamente auditados por la Federación.

Agregó que no van a permitir que les impongan abogados de oficio, porque tienen derecho como imputados a escoger a su defensa, ya que este día durante la audiencia entró un defensor público cuando aún no iniciaba la diligencia lo que molestó a los universitarios ya que nadie lo llamó y fue la secretaria del Juez quien dijo que estaba ahí porque vio que uno de los imputados no llevaba abogado defensor, lo que Madueña Molina calificó de estrategia de la Fiscalía y de los jueces y dentro de la Sala dijo “¡ya basta de ese autoritarismo!”.

Por su parte Lizárraga Otero enfatizó que en la UAS todas las actividades se mantienen sin interrumpirse a pesar de las reiteradas audiencias y las diversas movilizaciones y coincidió en que es una estrategia utilizar a los defensores públicos como un instrumento más de la persecución política la cual también viven ellos porque trabajan amenazados y hostigados, mientras que el Asesor Jurídico, Ramón Bonilla Rojas, subrayó que es indefendible negar que hay persecución política cuando en la audiencia la Fiscalía planteó que en un mes se analicen las 12 mil 455 fojas que integran los 18 tomas de la carpeta de investigación.