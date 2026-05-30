$!Prepara Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación a futuros comunicólogos para los retos del mercado laboral

Con el firme propósito de estrechar el vínculo entre las aulas y la realidad profesional, la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación implementó con éxito una edición más de su Programa de Inducción Laboral, diseñado específicamente para dotar de herramientas prácticas a los estudiantes que están por egresar.
La directora de la unidad, Marta Patricia Castro López, destacó que este programa ha sido perfeccionado a lo largo de los últimos tres años, consolidándose como una plataforma estratégica para que el talento joven enfrente con éxito la transición al mundo del trabajo.
“La realidad laboral es muy distinta a la etapa estudiantil. Con el rediseño curricular que estamos implementando, nuestros alumnos realizarán prácticas profesionales intensivas, por lo que este programa cobra una relevancia vital para que puedan destacar y, potencialmente, incorporarse permanentemente a las organizaciones donde se desarrollen”, compartió Castro López.
Durante la jornada, los alumnos recibieron formación especializada a través de cuatro conferencias magistrales enfocadas en las competencias que las empresas demandan en la actualidad.
Alan Daniel Castro López instruyó a los jóvenes sobre la estructuración de un currículum de alto impacto y la gestión profesional en plataformas como LinkedIn, y Tania Muñoz enfatizó la relevancia de la marca personal y la profesionalización de canales básicos como el correo electrónico.
Por su parte, Dámaris López compartió técnicas de comunicación no verbal y proyección de confianza ante reclutadores y el ciclo concluyó con la intervención de Castro López, quien abordó la etiqueta laboral y los buenos modales como pilares para un ambiente de trabajo armonioso.
El éxito de esta iniciativa no es fortuito ya que según reportes del área de seguimiento de egresados, los graduados suelen regresar a la unidad buscando mentoría en estos mismos rubros, lo que permite que el Programa de Inducción Laboral se ajuste anualmente para responder a las dudas y desafíos reales detectados en sus primeras experiencias profesionales.
Finalmente, en un gesto de apertura institucional y alineados con el Objetivo 17 de Desarrollo Sostenible, la dirección de la UACC extendió una invitación a otras unidades académicas para replicar este modelo, ofreciendo compartir las herramientas desarrolladas para potenciar el éxito de toda la comunidad estudiantil universitaria.
“Estamos aquí para apoyar a nuestros estudiantes a dar ese paso decisivo hacia su futuro. El PIL es más que un curso, es un puente hacia el éxito profesional”, concluyó la directora, señaló.