$!Prepara Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación a futuros comunicólogos para los retos del mercado laboral

Con el firme propósito de estrechar el vínculo entre las aulas y la realidad profesional, la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación implementó con éxito una edición más de su Programa de Inducción Laboral, diseñado específicamente para dotar de herramientas prácticas a los estudiantes que están por egresar.

La directora de la unidad, Marta Patricia Castro López, destacó que este programa ha sido perfeccionado a lo largo de los últimos tres años, consolidándose como una plataforma estratégica para que el talento joven enfrente con éxito la transición al mundo del trabajo.

“La realidad laboral es muy distinta a la etapa estudiantil. Con el rediseño curricular que estamos implementando, nuestros alumnos realizarán prácticas profesionales intensivas, por lo que este programa cobra una relevancia vital para que puedan destacar y, potencialmente, incorporarse permanentemente a las organizaciones donde se desarrollen”, compartió Castro López.

Durante la jornada, los alumnos recibieron formación especializada a través de cuatro conferencias magistrales enfocadas en las competencias que las empresas demandan en la actualidad.