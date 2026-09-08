Preparan domingo mexicano con bazar y actividades familiares en Las Riberas, en Culiacán

Un domingo dedicado al emprendimiento, la convivencia familiar y las tradiciones mexicanas se prepara en el Parque Acuático de Las Riberas, donde este 13 de septiembre se realizará el festival “Viva México en Las Riberas”.

La actividad se desarrollará desde las 14:00 a 18:00 horas y contará con la participación de emprendedores de diferentes giros, además de actividades para niñas y niños y experiencias relacionadas con el mundo ecuestre.

Flor Medina, fundadora y organizadora de Shopping de Bazar, explicó que la propuesta nació con la intención de celebrar las tradiciones mexicanas y generar un espacio de convivencia para las familias.

“Es un festival mexicano para celebrar el orgullo que es ser mexicano”, expresó.

En el bazar participarán hasta el momento 30 emprendedores, aunque todavía se encuentra abierta la convocatoria para quienes quieran sumarse. La organización contempla un máximo de 80 stands, con un costo de 400 pesos por espacio.

La oferta incluirá productos y servicios de gastronomía, moda, bienestar, accesorios, belleza y artesanías, entre otros.

Además, indicó que para los infantes preparan talleres para elaborar piñatas y carreras de costales, mientras que los asistentes también podrán disfrutar de paseos a caballo y en pony.

“Me emociona mucho este evento y siento que le he entregado mucho el corazón y le he entregado toda mi energía”, comentó Medina.

Como parte de las actividades, Campestre La Herradura llevará ponys para que los visitantes puedan montarlos y tomarse fotografías, mientras que el Hípico Valle Real participará con paseos a caballo.

Don Goni, de Campestre La Herradura, señaló que su participación tendrá además un toque vaquero.

“A mí me corresponde pues llevar un poquito la onda vaquera, un poquito de caballo, un pony”, dijo.

La intención, agregó, es que los asistentes puedan acercarse a los animales en un ambiente familiar y llevarse fotografías como recuerdo de la experiencia.

Desde el Ayuntamiento de Culiacán, la directora de Fomento Económico para la Mujer, Grecia Aguilar González, destacó que el festival también representa una oportunidad para dar mayor visibilidad a los negocios locales.

“Es un evento que busca reunir tradición, cultura, familia y por supuesto el talento de nuestras emprendedoras y emprendedores de aquí de nuestro municipio de Culiacán”, señaló.

La funcionaria invitó a la ciudadanía a acudir al festival y apoyar a los emprendedores que participarán en esta edición.