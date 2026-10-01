Preparan estrategia transversal ante repunte de feminicidios en Sinaloa

Ante los 23 feminicidios registrados durante septiembre en Sinaloa, el Gobierno estatal prepara una estrategia transversal en la que participarán las distintas instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

La Mandataria reconoció su preocupación por las cifras, luego de que agosto cerrara con 20 feminicidios y septiembre con 23.

“Reiteramos nuestra preocupación, y nuestra preocupación la llevamos a estar revisando de manera permanente acciones”, señaló.

Explicó que el tema es revisado de manera constante durante las reuniones de seguridad y que actualmente se diseñan una serie de acciones que implicarán la intervención de prácticamente todas las instituciones que participan en la mesa.

“Es el tema que tratamos de manera constante en la mesa de Construcción de Paz y Seguridad, y estamos diseñando algunas estrategias en una serie de acciones transversales que implica la intervención de prácticamente todas las instituciones que participan en la mesa de seguridad”, dijo.