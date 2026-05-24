$!Preparan nuevas revisiones en cuarterías agrícolas de Sinaloa ante riesgos sanitarios

CULIACÁN._ La Secretaría de Salud de Sinaloa ya trabaja en la planeación de las revisiones y operativos que este año se realizarán en las cuarterías de los campos agrícolas del estado, informó Cuitláhuac González Galindo.

El titular de la dependencia explicó que las acciones se llevarán a cabo de manera intersectorial y transversal entre dependencias estatales y federales, como parte de los trabajos implementados desde 2023 para atender las condiciones sanitarias en las comunidades jornaleras.

Estas revisiones comenzaron luego de diversos casos de fallecimientos de niñas y niños en cuarterías agrícolas de Sinaloa, en su mayoría relacionados con problemas respiratorios y las condiciones de hacinamiento e insalubridad detectadas en algunos espacios donde habitan familias jornaleras migrantes.

“Cuando inició esta mesa de trabajo, nosotros hicimos una reunión del Gobierno del Estado con la Federación y le dimos, nosotros hemos estado trabajando, tenemos trabajos ya hechos en el sur, Escuinapa, Juan José Ríos, Ruiz Cortines, en diferentes zonas que son incluso muy críticas, y eso lo vamos a continuar haciendo”, declaró.

“Nosotros ya estamos haciendo ahorita la planeación para hacer el abordaje a las comunidades, pero claro que se va a hacer”.