$!Preparan nuevas revisiones en cuarterías agrícolas de Sinaloa ante riesgos sanitarios

CULIACÁN._ La Secretaría de Salud de Sinaloa ya trabaja en la planeación de las revisiones y operativos que este año se realizarán en las cuarterías de los campos agrícolas del estado, informó Cuitláhuac González Galindo.
El titular de la dependencia explicó que las acciones se llevarán a cabo de manera intersectorial y transversal entre dependencias estatales y federales, como parte de los trabajos implementados desde 2023 para atender las condiciones sanitarias en las comunidades jornaleras.
Estas revisiones comenzaron luego de diversos casos de fallecimientos de niñas y niños en cuarterías agrícolas de Sinaloa, en su mayoría relacionados con problemas respiratorios y las condiciones de hacinamiento e insalubridad detectadas en algunos espacios donde habitan familias jornaleras migrantes.
“Cuando inició esta mesa de trabajo, nosotros hicimos una reunión del Gobierno del Estado con la Federación y le dimos, nosotros hemos estado trabajando, tenemos trabajos ya hechos en el sur, Escuinapa, Juan José Ríos, Ruiz Cortines, en diferentes zonas que son incluso muy críticas, y eso lo vamos a continuar haciendo”, declaró.
“Nosotros ya estamos haciendo ahorita la planeación para hacer el abordaje a las comunidades, pero claro que se va a hacer”.
El Secretario detalló que anteriormente ya se han realizado jornadas en distintas regiones agrícolas del estado, particularmente en zonas consideradas de alta vulnerabilidad por las condiciones en las que viven las familias de jornaleros.
Entre las acciones que se han desarrollado se encuentran campañas de vacunación, fumigación y atención médica preventiva, además de labores coordinadas con otras áreas de gobierno para facilitar el acceso del personal de salud a las comunidades agrícolas.
“Se vuelve a hacer este año y de la misma manera de una forma intersectorial, de manera transversal, que es lo que pues el lineamiento del Gobierno del Estado. Pero estas acciones se han venido trabajando, así como estas acciones que se hacen aquí, pues también las hemos estado trabajando con educación, estuvimos viniendo, estuve viniendo salud, nos ayudó seguridad pública para meter los equipos de salud a vacunar, a fumigar”, agregó.
González Galindo indicó que en estos operativos participan diversas instituciones, entre ellas el sector educativo y corporaciones de seguridad pública, con el objetivo de garantizar la atención médica y las condiciones sanitarias en las cuarterías agrícolas.
Desde 2023, las revisiones en campos agrícolas de Sinaloa se realizan de forma anual debido a la preocupación por la salud de niñas, niños y familias jornaleras que habitan temporalmente en estos espacios durante las temporadas de cosecha.