$!Preparan nuevo cierre de carril del malecón Niños Héroes en Culiacán

Un carril del Malecón Niños Héroes, en Culiacán, cerrará parcialmente este miércoles 2 de septiembre por trabajos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Afectará la circulación de oriente a poniente, a la altura de Teófilo Noris, a partir de las 4:00 horas.

Personal de la paramunicipal realizará labores en la vialidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Estos trabajos son esenciales para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hídrica de la zona, según informó la dependencia municipal.

Ante el cierre parcial, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán solicitó a los conductores que transiten por la zona tomar previsiones. Se recomienda a los automovilistas salir con anticipación de sus domicilios y manejar con precaución en esta vialidad para evitar congestionamientos.