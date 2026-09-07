Preparan operativo de seguridad para festejos patrios en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa prepara un operativo especial para garantizar la seguridad durante los festejos patrios en los 20 municipios del estado, informó su titular, Sinuhé Téllez López.

Señaló que las autoridades se encuentran afinando los detalles del despliegue, particularmente en los municipios donde se identifiquen condiciones que puedan representar algún riesgo durante las celebraciones.

“Ahorita nos reunimos precisamente para afinar detalles en algunos municipios que nos puedan presentar algún riesgo”, explicó.

Téllez López aseguró que la seguridad está garantizada para las Fiestas Patrias y adelantó que se realizará un despliegue coordinado entre las distintas instituciones que integran el grupo interinstitucional.

Detalló que las acciones podrán incluir la participación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de las corporaciones estatales.

“Nosotros como grupo interinstitucional vamos a desplegar algunas fuerzas, ya sea Ejército, la Marina, la Guardia Nacional o Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, señaló.

Insistió en que la intención es que el operativo de seguridad se implemente en los 20 municipios de Sinaloa, con ajustes de acuerdo con las condiciones particulares de cada localidad.

La estrategia contempla reforzar la presencia de las corporaciones durante las actividades relacionadas con las fiestas patrias, con especial atención en aquellos puntos donde las autoridades consideren que existe un mayor riesgo.