Autoridades municipales, eclesiásticas y militares alistan un operativo especial de seguridad y auxilio en Culiacán, para garantizar la integridad de miles de feligreses durante las festividades de la Virgen de Guadalupe en La Lomita, del 11 al 13 de diciembre de 2026.
La planificación del dispositivo se inició con una reunión logística en Culiacán, donde se definieron las áreas de trabajo, distribución de personal, puntos de atención y medidas preventivas para mantener el orden y atender cualquier emergencia.
Cada año, el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en La Lomita recibe un gran número de personas, entre feligreses y peregrinos, que acuden a agradecer, cumplir mandas y rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe, lo que requiere una coordinación interinstitucional para su desarrollo.
“Nos encontramos en la primera reunión logística de seguridad y auxilio para llevar a cabo el Plan Operativo este 11, 12 y 13 de diciembre, en el templo La Lomita”, detalló Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de Protección Civil Municipal.
En el dispositivo participarán dependencias del Ayuntamiento de Culiacán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Seguridad Pública estatal y municipal, Cruz Roja Mexicana y Bomberos. Todas estas corporaciones trabajarán de manera coordinada durante las jornadas de mayor concentración de visitantes.
Mendoza Ontiveros indicó que la instrucción de la alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal es proporcionar apoyo a la ciudadanía y a las autoridades eclesiásticas, a fin de tener un saldo favorable.
Protección Civil presentó un plano operativo que contempla 11 zonas estratégicas para el desarrollo de las actividades y el resguardo de los asistentes.
Entre los espacios definidos se encuentran un filtro de seguridad, un puesto de comando para la coordinación de las corporaciones, área comercial, puesto de primeros auxilios, zona de juegos mecánicos y área de kermés.
Asimismo, se contempla un acceso y salida para personas con discapacidad, además de puntos destinados a la presencia de elementos de Seguridad Pública estatal y municipal, así como de la Guardia Nacional.
El esquema también establece rutas de evacuación para facilitar el desplazamiento de las personas ante cualquier eventualidad y espacios de estacionamiento para unidades oficiales identificados como E-1 y E-2.
Durante la reunión se revisaron aspectos relacionados con la instalación de puestos, ubicación de unidades de emergencia, accesos al recinto religioso y recorridos de vigilancia en el perímetro. También se definieron los cierres de vialidades en las zonas aledañas para facilitar la movilidad y brindar condiciones de seguridad a los peregrinos.
Por su parte, Joel Chaira Córdova, sacerdote encargado y párroco del templo de La Lomita, informó que se notificó al Ayuntamiento de Culiacán sobre las necesidades de organización y apoyo que requiere la celebración religiosa.
Autoridades municipales exhortan a los visitantes a ubicar los puestos de auxilio y vigilancia, así como a acudir con ropa cómoda, a fin de proteger su integridad y facilitar la atención oportuna de cualquier emergencia.