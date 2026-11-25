Autoridades municipales, eclesiásticas y militares alistan un operativo especial de seguridad y auxilio en Culiacán, para garantizar la integridad de miles de feligreses durante las festividades de la Virgen de Guadalupe en La Lomita, del 11 al 13 de diciembre de 2026.

La planificación del dispositivo se inició con una reunión logística en Culiacán, donde se definieron las áreas de trabajo, distribución de personal, puntos de atención y medidas preventivas para mantener el orden y atender cualquier emergencia.

Cada año, el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en La Lomita recibe un gran número de personas, entre feligreses y peregrinos, que acuden a agradecer, cumplir mandas y rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe, lo que requiere una coordinación interinstitucional para su desarrollo.

“Nos encontramos en la primera reunión logística de seguridad y auxilio para llevar a cabo el Plan Operativo este 11, 12 y 13 de diciembre, en el templo La Lomita”, detalló Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de Protección Civil Municipal.