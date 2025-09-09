$!Preparan operativo patrio del 13 al 16 de septiembre en Sinaloa

Del 13 al 16 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con las corporaciones municipales y federales, llevará a cabo un operativo especial para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante los festejos del aniversario de la Independencia de México.

El despliegue operativo contará con la participación activa del Grupo Interinstitucional, integrado por instituciones de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de coordinar vigilancia en plazas públicas, eventos masivos, zonas turísticas y vialidades principales, así como patrullajes preventivos en colonias y comunidades de mayor afluencia.

Aunque cada municipio conserva facultades propias en materia de seguridad, la coordinación central se realizará a través del C4i del Estado, que permitirá la supervisión y comunicación en tiempo real entre todas las corporaciones y grupos de emergencia.

Se prevé además la participación de personal médico y de protección civil, para atender cualquier eventualidad durante los días de celebración.