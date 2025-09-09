$!Preparan operativo patrio del 13 al 16 de septiembre en Sinaloa

Del 13 al 16 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con las corporaciones municipales y federales, llevará a cabo un operativo especial para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante los festejos del aniversario de la Independencia de México.
El despliegue operativo contará con la participación activa del Grupo Interinstitucional, integrado por instituciones de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de coordinar vigilancia en plazas públicas, eventos masivos, zonas turísticas y vialidades principales, así como patrullajes preventivos en colonias y comunidades de mayor afluencia.
Aunque cada municipio conserva facultades propias en materia de seguridad, la coordinación central se realizará a través del C4i del Estado, que permitirá la supervisión y comunicación en tiempo real entre todas las corporaciones y grupos de emergencia.
Se prevé además la participación de personal médico y de protección civil, para atender cualquier eventualidad durante los días de celebración.
La Secretaría de Seguridad Pública exhortó a la ciudadanía a disfrutar de las festividades con responsabilidad, respetando las indicaciones de las autoridades y evitando conductas de riesgo.
En caso de presenciar algún hecho delictivo o situación de emergencia, se puso a disposición el número 9-1-1 para atención inmediata y el 089 para reportes anónimos.
El operativo se mantendrá activo durante los cuatro días de celebración patriótica, con revisiones constantes y ajustes según las necesidades que surjan.
Cabe mencionar que hace un año, en vísperas de la celebración de la Independencia de México, inició una crisis de seguridad en Sinaloa detonada por una pugna entre facciones del crimen organizado.
Ante el recrudecimiento de la violencia y el alza en incidencia delictiva, la celebración estatal del grito de Independencia fue cancelada y el acto cívico se llevó a cabo en privado encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya.