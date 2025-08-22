Preparan plan de rescate para la zona Centro de Culiacán

CULIACÁN._ El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil encabezó una reunión con Codesin, Fundación Coppel y directivos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para avanzar en un plan de rescate de la Zona Centro de Culiacán.
El proyecto busca impulsar la reactivación urbana, económica y social de la zona.
Eduardo Aguilar, del Centro para el Futuro de las Ciudades del ITESM, señaló que se requieren reformas al Reglamento de Construcción Municipal e incentivos regulatorios, ya que en 20 años no se han desarrollado viviendas en el Centro.
Una vez elaborado el proyecto de actualización de la zona Centro, con un enfoque a habitabilidad, mejora del entorno urbano, movilidad sostenible, e impulso al comercio, será sometido a consulta ciudadana.
Gámez Mendívil destacó que el rescate de esta área es prioritaria al ser un polo de desarrollo que involucra tanto la iniciativa privada como el sector académico.
Además, anunció la participación de las secretarías de Desarrollo Económico Municipal y Estatal, así como gestiones ante el INAH.
“De aquí en adelante, asumimos la responsabilidad de involucrar a la Secretaría de Desarrollo Económico, Municipal y del Estado, así como de gestionar ante en INAH los permisos correspondientes”, resaltó.
En el encuentro participaron José Antonio Torre, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey; Héctor Ley Pineda, presidente ejecutivo de Codesin; Simei Cebreros, directora de IMPLAN Culiacán; Doris Gutiérrez, gerente de Filantropía Familiar de Fundación Coppel; y la regidora Érika Sánchez Martínez, presidenta de la comisión de Turismo y Comercio.
Como acuerdo, se estableció realizar reuniones mensuales de seguimiento y fortalecer la promoción de la zona Centro.