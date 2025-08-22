Preparan plan de rescate para la zona Centro de Culiacán

CULIACÁN._ El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil encabezó una reunión con Codesin, Fundación Coppel y directivos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para avanzar en un plan de rescate de la Zona Centro de Culiacán.

El proyecto busca impulsar la reactivación urbana, económica y social de la zona.

Eduardo Aguilar, del Centro para el Futuro de las Ciudades del ITESM, señaló que se requieren reformas al Reglamento de Construcción Municipal e incentivos regulatorios, ya que en 20 años no se han desarrollado viviendas en el Centro.

Una vez elaborado el proyecto de actualización de la zona Centro, con un enfoque a habitabilidad, mejora del entorno urbano, movilidad sostenible, e impulso al comercio, será sometido a consulta ciudadana.