Preparan sinaloenses amparo contra entrega de datos biométricos; quieren garantizar su protección

Activistas sinaloenses ya sumaron casi 100 interesados en interponer una demanda de amparo que los proteja contra el decreto que obliga a las compañías de telefonías móviles a entregar los datos biométricos de sus usuarios.

La demanda podría interponerse el próximo martes, pues buscan que el Instituto Federal de Telecomunicaciones garantice que dichos datos no puedan ser vendidos o entregados a particulares para otros fines, como ha sucedido con las bases de datos de números telefónicos.

“Hace como un mes que empezaron a hablar de esta ley, y la verdad es que nosotros no creímos que fuera a pasar; entonces, ahora cuando anunciaron que empezaba a funcionar el sábado, pues empezamos nosotros a leer todo lo que explicaba la ley y en ningún lado explicaban cómo iban a proteger los datos”, dijo Fernando Gallardo, activista de Tomato Valley.

“Tengo una bogado que me ayudan en temas de la empresa y empezamos a platicar que no estaba chido, que no había nada de cómo iban a proteger los datos, así es que se planteó lo de un amparo, nosotros creímos primero que era un tema de amparo individual”.

El decreto entró en vigor el sábado 17 de abril, y con éste se crea un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil; con esto los usuarios de telefonía celular deberán facilitar su información personal, incluidos datos biométricos como huellas dactilares y de reconocimiento facial y de iris, a las compañías que te prestan el servicio.

La idea del amparo es impedir que las empresas puedan suspender sus servicios de telefonía e internet por negarse a entregar la información personal.

Según datos de la propia IFT, en México existen 124 millones de usuarios de celulares.

La legislación que permitió este decreto fue aprobado por el Congreso de la Unión el 1 de diciembre de 2020 por los diputados y la decisión se reforzó en abril de 2021 por los legisladores.

Ahora, para acceder a un número telefónico, además de la fecha y hora de activación, el usuario deberá entregar el nombre completo o la razón social, la nacionalidad y la Clave Única de Registro de Población.

“Primero lo vimos como Tomato, luego como Hackademy, vimos un tema de preocupación general por falta de información y de ahí se hizo la bolita de nieve. Empecé a hablar con familiares, con amigos y al abogado comentó que lo mejor que se podía hacer era un amparo colectivo, porque en el momento en que ganemos ya va a servir para cualquier persona”, señaló.

“Directamente, que me hayan mandado mensajes y redes, ya le estamos pegando a los 100”.

Fernando hizo una convocatoria por redes sociales y rápidamente recibió respuesta de interesados, solicitó un centenar y un par de cientos de pesos para los gastos jurídicos y todos han aceptado.

La idea es juntar el centenar o más e interponer la denuncia el próximo martes.

“Según la ley es para que no haya estafas por llamadas, pero está demostrado que no tiene eso; al contrario, vulnera todavía más cabrón, por ejemplo, a la gente que viven en extrema pobreza, a esa raza la delincuencia le va a pagar para que entreguen sus biométricos y tener sus números de teléfono, la clonación de los números, que se han dado muchos casos, es muy fácil que te echen la bronca sin que hayas sido tú”, expresó.

“Tu perfil, eres tú como una persona, guardada en una base de datos, literalmente; es bien peligroso que se vayan a filtrar; y si registran su número de teléfono y no entregas los datos, te cancelan, pero acá ni de pedo cambias huellas digitales, iris y rostro. Si es bien importante que la raza comience a darle valor a este tipo de datos”.